Engineering 365 focus on CRM as digital change agent

Come in tutte le aziende, anche in Engineering 365, sappiamo bene che sia necessario generare lead e, di conseguenza, vendere per crescere, ma è un’attività molto più complessa di quanto sembri. La generazione e la gestione dei lead comprendono una serie di strumenti di marketing, contenuti e analisi che lavorano in sincronia per integrare il flusso di lavoro dei dipendenti in un’azienda.

La suite Microsoft Dynamics 365 ha strumenti e strategie necessari per un’efficace gestione dei lead e delle relazioni con i clienti (CRM), oltre alle funzionalità ERP: l’industria di CRM genera entrate per 80 miliardi di dollari anno entro il 2025 e funge sempre più da pilastro del successo aziendale moderno.

Le aziende richiedono una gestione delle attività agile e automatizzata, in particolare le aziende di medie e grandi dimensioni con attività ad alta intensità di dati. I sistemi CRM sono uno strumento vitale per queste aziende per ridurre i costi generali e operare a margini che sarebbero altrimenti insostenibili senza soluzioni software-as-a-service (SaaS). La generazione e la gestione dei lead è il culmine di molteplici aspetti dei sistemi SaaS e costituisce i dati effettivi trasmessi ai team di vendita. E ciò che incanala in quei dati è una complessa serie di informazioni.

Dynamics 365, però, coniugando le funzionalità di un ERP e un CRM è in grado di gestire sia il volume di grandi dati in continuo aumento, grazie all’integrazione nativa con Power BI, lo strumento di business intelligence, leader del Magic Quadrant di Gartner da 12 anni consecutivi, sia incontrare tutte le esigenze specifiche delle aziende, in ambito Sales, Operations, Supply Chain e Marketing.

Nel report Magic Quadrant di Gartner per CRM Lead Management, la gestione dei lead CRM è definita come il processo di acquisizione dei lead, tracciamento delle loro attività e comportamento, qualificazione, attenzione costante a renderli pronti per le vendite e quindi passandoli alle vendite squadra.

Un’istantanea di ciò che Gartner definisce come lead management di CRM includerebbe campagne di mercato strategiche per catturare l’attenzione dei “micro-momenti” di potenziali clienti, interfacce user-friendly per i team di vendita per interagire con i clienti e analisi che curano e forniscono dati utilizzabili per le imprese team di sviluppo. E tutto ciò rientra nell’ambito della gestione dei lead, integrandosi ulteriormente con le più ampie operazioni commerciali e di marketing delle società. I rapporti di Gartner affermano inoltre che c’è un significativo spostamento verso la funzionalità di gestione dei lead che fa parte di una soluzione CRM o di marketing più ampia. Dynamics 365 essendo in grado di gestire tutta la strategia e l’operatività dell’azienda dai lead fino alla customer service, supporta tutti i dati e li elabora in modo qualitativo per ogni settore dell’azienda stessa.

Un focus centrale dell’integrazione della funzionalità di gestione dei lead nelle operazioni aziendali, come il marketing, si basa sull’aggregazione di più canali di contenuti e gateway – come l’e-commerce, le progressive web app (PWA) e i contenuti multimediali. Tuttavia, il percorso verso una sinergia di business intelligence, monitoraggio delle vendite e analisi dei dati può essere complicato. Dynamics 365 sottrae la complessità sottostante, creando un’interfaccia intuitiva nel processo – in cui le attività di back-end sono automatizzate.

Dynamics 365 incontra le esigenze dei clienti perché è facile da usare e da personalizzare: così diventa possibile sfruttare prodotti agili per automatizzare operazioni e processi, con un impatto momentaneo non così significativo sul cambiamento in azienda.

In questo modo le aziende possono minimizzare i costi con molteplici aspetti della generazione e della gestione dei lead combinati con interfacce user-friendly, ma il vero potere di Dynamics 365 deriva dall’evoluzione dell’intelligenza artificiale (AI) e del machine learning (ML) nel settore.

Tradizionalmente, AI e ML sono stati utilizzati per automatizzare attività che sono già state scoperte o che sono già integrate con il business. Tuttavia, grazie a Dynamics 365 aziende di varie dimensioni e settori sfruttano la potenza dell’AI per le previsioni di vendita, l’analisi migliorata e la cura dei Big Data in informazioni fruibili per i sales team.

Gli strumenti di AI e ML implementati in Dynamics 365 possono sviluppare modelli di punteggio proprietari sulla qualità e l’accuratezza delle generazioni di lead e stimare anche la probabilità di acquistare prodotti o servizi da un’azienda. Invece di sparare al buio con lead freddi, gli strumenti di AI di Dynamics 365 possono filtrare le chiamate e i lead che non hanno alte possibilità di conversione, aumentando significativamente la produttività dei dipendenti.

Rispecchiando questo sentimento, un diverso rapporto di Gartner proietta in che modo l’analisi accresciuta di AI e ML alla fine guiderà il software di business intelligence, in particolare la gestione e la generazione di lead. In definitiva, la capacità del software nella generazione di lead e nella categoria del flusso di lavoro è il motivo per cui SaaS è così popolare tra le aziende e le aziende di medie e grandi dimensioni.

Dynamics 365 aiuta le aziende allineare dati, processi e team che consentano loro di connettersi meglio con i clienti nativi digitali e abbiano un’adattabilità rapida ed efficace.