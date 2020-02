Engineering 365 focus on CRM business development

Ormai la Digital Transformation non è più rimandabile dalle aziende per interpretare al meglio le esigenze di un mercato in rapida e continua trasformazione. In Engineering 365 abbiamo fatto una riflessione su quali possano essere i fattori abilitanti per realizzare al meglio le potenzialità dell’azienda, rimanendo competitivi e fornendo valore aggiunto. In particolar modo

Soluzioni avanzate

Sono finiti i giorni in cui CRM significava grande sala server e software basato su DoS a cui si poteva accedere solo tramite i PC desktop dell’azienda. Al giorno d’oggi, i sistemi di relazioni con i consumatori sono basati su cloud e sono accessibili anche tramite un dispositivo mobile. I dati dell’organizzazione rimangono al sicuro nei database cloud sicuri. La condivisione dei dati CRM rimane facile. Microsoft Dynamics 365 è la soluzione che integrando le funzionalità ERP e CRM permette una gestione a 360°. La soluzione è disponibile in cloud sia in versione standard sia personalizzabile a seconda delle diverse esigenze del cliente.

Social media e CRM

I CRM usuali si concentrano sulla raccolta di dati dei consumatori da precedenti interazioni, e-mail, moduli Web, ecc. Oltre a queste funzioni, Microsoft Dynamics 365 si concentra anche sulla raccolta dei dati dei clienti dalle interazioni dei social media, dalle interazioni in store, online, e sullo storico degli acquisti.

Ancora più importante, Dynamics 365 consente alle aziende di tenere traccia delle conversazioni positive / negative e delle menzioni sui social riguardanti l’azienda: ha integrati molti strumenti analitici per offrire una visione approfondita del comportamento di acquisto online del consumatore, incrociando i dati con lo storico, e offrendo la possibilità di fare delle previsioni future. Tali statistiche possono aiutare a prevedere le tendenze future su prodotti o servizi che potrebbero generare domanda. Aiutano anche a comprendere le preoccupazioni dei clienti / potenziali clienti.

Customer service sui social

Il customer service deve diventare uno dei focus fondamentali per ogni business. Il ritardo nell’offrire una risposta alle preoccupazioni dei consumatori può rivelarsi una buona ragione per gli stessi per spostarsi verso i competitor. Restare in contatto con i consumatori e offrire un customer service efficace ed efficiente tramite Facebook Messenger, Twitter DM e WhatsApp è fondamentale per ogni piccola e grande impresa.

Dynamics 365 omnichannel

Il mondo sta gravitando verso un’idea di BYOD (bring your own device). Gli studi hanno sottolineato che una percentuale considerevole della forza lavoro ritiene che l’utilizzo dei propri dispositivi personali per il lavoro ufficiale possa migliorare la propria produttività. Oggi i dipendenti non vogliono limitarsi alla propria postazione di lavoro. Il Digital Modern Workplace è una realtà in continua evoluzione ed è un prezioso alleato per il worklife balance dei dipendenti e rappresenta un significativo taglio ai costi per l’azienda. Grazie a strumenti di collaboration come SharePoint, OneDrive, Microsoft Teams è possibile accedere tramite molti dispositivi cosa flessibilità e assicurano che il lavoro in remoto non influenzi le prestazioni del lavoratore, ma anzi semplifichi la collaborazione per i progetti tra i team.

Secondo i risultati di uno studio condotto da IDC, le aziende che hanno adottato soluzioni omnicanali per la forza lavoro hanno visto un miglioramento del 14,6% della loro produttività grazie ai vantaggi del software mobile.