Engineering 365 focus on CRM powered by AI

L’Intelligenza artificiale (AI) fa sempre più parte del mondo del business e della nostra quotidianità, anche se spesso non ce ne accorgiamo.

La gestione dei clienti diviene il focus per ogni business che voglia fare la differenza e dare valore alla propria attività.

In Engineering 365 sappiamo quanto sia fondamentale avvalersi di soluzioni di supporto che aiutino i business nella Digital Transformation: Microsoft Dynamics 365 unendo le funzionalità ERP e CRM all in one è la risposta perfetta per ogni tipo di esigenza. L’integrazione nativa con AI, IoT e strumenti di business intelligence permette un’accelerazione significativa dell’operatività quotidiana e una strutturazione di strategie sempre più efficaci e al passo con le esigenze del mercato.

Quando si tratta di AI e software di gestione delle relazioni con i clienti, i principali fornitori non si scherzano. Negli ultimi anni Microsoft han acquisito o sviluppato una sofisticata tecnologia di AI per aiutare le aziende a ottenere migliori informazioni dai loro dati.

Con un CRM basato sull’AI, come Dynamics 365, sarà possibile accedere all’analisi approfondita dei dati real time invece di farlo manualmente; consente di utilizzare la predictive analytics e l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e aiuterà il team a risparmiare tempo in attività ripetitive e noiose.

Ecco 3 possibilità offerte al business da un CRM AI centrato.

Aumenta il ROI e aumenta il punteggio del lead con la Predictive Analytics

Nel 2019, Gartner ha riscontrato un crescente interesse per la funzionalità predittiva della tecnologia di marketing. Un CRM con analisi predittiva integrata aiuta le aziende in molti modi (la sola quantità di tempo risparmiato ne vale la pena), ma il punteggio predittivo dei lead potrebbe essere il principale tra questi. Il punteggio predittivo dei lead è uno strumento che utilizza un algoritmo per esaminare tutti i dati (contatti, titolo professionale, entrate) raccolti nel CRM e i dati esterni trovati in natura (sito Web, iniziative di marketing via e-mail). Verrà quindi assegnato un punteggio a questi lead per dare un’idea migliore di dove si inseriscano nella canalizzazione di vendita e quindi determinare se i lead siano qualificabili o non qualificabili.

Questo strumento esamina tutti i dati per trovare tendenze sui comportamenti dei clienti e fornire al sales team i contatti che hanno maggiori probabilità di chiudere. Se nell’azienda cliente non è mai stato implementato un sistema a punteggi di lead è possibile utilizzare lo strumento di predictive analytics fornito da Dynamics 365 basato sull’AI.

Incontrare le esigenze del cliente grazie all’elaborazione del linguaggio naturale

L’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) utilizza l’AI per decodificare e analizzare grossi blocchi da utilizzare nel customer service per aiutare le aziende a mantenere ottimi rapporti con i propri clienti.

La NLP può aiutare le aziende a ottenere informazioni dai più comuni canali di coinvolgimento: telefono, e-mail e chat dal vivo.

Questo strumento è particolarmente utile per le aziende con team che si occupano di clienti con escalation. Consegnare il contatto al team corretto prima di effettuare quella prima chiamata potrebbe essere la differenza tra un cliente fidelizzato o che se ne va non appena il contratto è scaduto.

Anche se si ha una piccola squadra, avere una sentiment analysis di come si sentano i clienti aiuterà a iniziare l’interazione con il cliente da ogni tool e mezzo. Ciò aiuterà a gestire o ridurre le situazioni con i tuoi clienti e porterà a una maggiore fidelizzazione.

Grazie anche all’integrazione con il modulo dedicato al customer service Dynamics 365 può fare la vera differenza nella fidelizzazione di un cliente.

Risparmiare tempo e denaro con un CRM basato sull’AI

Dynamics 365 basato sull’AI elimina le attività più banali e noiose come l’immissione e la pulizia dei dati dei clienti, quindi la comodità, l’agilità e la velocità divengono un fattore fondante nella scelta di un CRM utile alla Digital Transformation. La semplice quantità di tempo risparmiata grazie all’ impiego dell’AI può essere sconcertante: le attività che richiedono ore, grazie a Dynamics 365 richiederanno minuti.

Con il livello di automazione fornito da un Dynamics 365 basato sull’AI, gli employee non dovranno passare il tempo a inserire nuovi dati dei clienti nel sistema: l’inserimento di tutti i dati rilevanti sarà automatico (nome, entrate, titolo professionale, ecc.) Una volta che un potenziale lead proviene da una qualsiasi delle fonti social ,web, chat, chatbot, mail, sito o una compilazione di un modulo o dall’iscrizione a una newsletter.