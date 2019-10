Engineering 365 focus on Customer Engagement

In Engineering 365 abbiamo riscontrato quanto sia divenuto fondamentale per tutti i settori del business muoversi velocemente nei confronti del cliente e di metterlo al centro. Spesso le aziende vorrebbero muoversi in quella direzione ma non riescono a centrare il tema perché possono muoversi solo velocemente come i loro sistemi legacy e avere una visione del cliente resa incoerente da dati frammentati.

Storicamente, i servizi e i prodotti sono stati forniti ai clienti in base ai termini e alle capacità operative del fornitore. A beneficio di tutti, questa rigidità viene sostituita da un modello più flessibile con enfasi molto maggiore sul cliente.

Ci sono molte tendenze che influenzano il modo in cui le aziende svolgono la propria attività – dall’aumento della concorrenza, dalle nuove normative e dalla guerra per i talenti, al calo dei tassi di produttività, fino alla Digital Transformation che ha introdotto modelli di business completamente nuovi. I CEO devono comprendere quanto sia importante che il punto di partenza di ogni business sia il cliente a 360°, e per la gestione dello stesso una soluzione come Microsoft Dynamics 365 diviene il supporto innovativo e digitale ideale dal data management fino al customer service.

La facilità di Internet e la comodità dei device portatili hanno offerto al cliente una moltitudine di scelte per quasi tutti i servizi o prodotti. Con la punta delle dita, possono ottenere servizi di livello mondiale in qualsiasi luogo del mondo, in qualsiasi momento, grazie anche all’omnicanalità dei servizi stessi. Il digital work ha consentito alle aziende di offrire varietà ai clienti. E, se un modello prende piede, l’assorbimento è incredibilmente veloce e sta diventando sempre più veloce.

Come fare per costruire una customer engagement efficace?

I microservizi offrono la flessibilità e l’agilità necessarie per adattarsi alle esigenze dei clienti, ma lavorando in modo isolato, non uniscono i dati per una visione olistica di ciò che sta accadendo nel mercato. È qui che è preferibile scegliere Microsoft Dynamics 365, una soluzione all in one, che coniuga le funzionalità di un ERP e un CRM. Dynamics 365 è una soluzione a 360° sia per la gestione degli interi processi aziendali, relativi ai clienti e per avere un’unica visione dei dati. Tale ERP deve avere caratteristiche specifiche:

Essere sia pronto all’uso, sia in grado di ricevere personalizzazioni e che possa essere aggiornato velocemente con le funzionalità più recenti.

Essere specifico verticalmente con le best practice già integrate per il proprio settore

già integrate per il proprio settore Avere più moduli che possano interagire tra di loro, in modo da generare flussi di lavoro. validi per tutta l’azienda,basati su dati aggiornati real time.

Tutto questo è Dynamics 365.

Il tema più importante rimane quello del continuo aumento dei Big Data, sia per quanto riguarda le fonti interne che riguardano i dispositivi mobile, l’IoT, i laptop, sia le fonti esterne come il feedback dei clienti o i social media. Il problema è che, man mano che le organizzazioni si sono evolute e cresciute, stanno generando dati più velocemente di quanto i loro sistemi non siano in grado di gestire. Grazie all’integrazione nativa con Power BI e alla Data Science, al machine learning e AI Dynamics 365 riesce a gestire perfettamente il tema dei dati, comprendendo i clienti e fornendo supporto per i modelli dei processi aziendali e profilando i clienti in base ai loro desideri e bisogni identifica le tendenze che guidano le decisioni di acquisto e influisce sulla customer engagement.