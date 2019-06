Engineering 365: focus on Customer Engagement

Le aziende devono affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione: dalle strategie ai processi fino al customer engagement. Ingaggiare i clienti a lungo termine è uno degli obiettivi più sfidanti per ogni azienda sfruttando sia le potenzialità della Digital Transformation, sia le specificità aziendali e delle risorse.

Noi di Engineering 365 sappiamo che ogni azienda intende creare strategie che interagiscano al meglio con i clienti. Per raggiungere questo obiettivo, le organizzazioni devono mettersi nei panni del cliente. E Microsoft Dynamics 365 integrato con le nostre skills consente alle aziende di fare proprio questo grazie a una serie di utili funzionalità che aiutano il team di customer service a migliorare le proprie prestazioni e offrono una straordinaria customer experience.

Dynamics 365 arricchisce la produttività dei dipendenti del customer service mostrando loro i dati relativi ai clienti e aggiornati real time. Questo fondamentalmente porta a una ROI migliore. La soluzione consente inoltre agli utenti di rivedere e analizzare meglio i clienti e i destinatari più pertinenti, collegando i diversi silos di dati tramite le informazioni sui clienti stessi.

Le informazioni sui clienti offerte da Microsoft Dynamics 365 vengono utilizzate in modo significativo per adattare una soluzione in base alle esigenze. Le intuizioni dei clienti possono essere valutate attraverso vari mezzi e queste informazioni possono essere utilizzate creando strategie di vendita interessanti. In che modo gli utenti possono raccogliere queste utili informazioni sui clienti?

Customer support team

Il team del customer service rimane costantemente connesso con gli utenti finali. Sono quelli che rappresentano l’azienda di fronte al pubblico. Pertanto, hanno una serie di informazioni riguardanti i clienti. Quindi, in un certo senso, i clienti possono essere essi stessi il canale per offrire modi per preparare strategie mirate a targettizzarli e incontrare i loro desideri. Oltre a questo, anche il record di interazione e la cronologia dei clienti aiutano gli agenti del customer support team a offrire un’esperienza migliore al cliente. La cronologia del cliente è uno strumento straordinario per comprendere il cliente e offrire una soluzione rapida e personalizzata. Un customer Service efficace è uno dei fattori differenzianti per un customer engagement di successo.

E-mail marketing mirato

Microsoft Dynamics 365 for Marketing supporta le aziende per apprendere maggiori dettagli su come targettizzare i clienti e concettualizzare le comunicazioni e-mail mirate al fine di attirare il pubblico giusto. Inoltre, monitorando le prestazioni delle vecchie campagne e comprendendo l’interesse e i modelli del cliente, utilizzando gli approfondimenti, i marketer possono produrre campagne migliori e di alta qualità. Infatti, attraverso Dynamics 365 le aziende possono persino inviare numerose versioni della mail simile secondo i profili specifici del cliente. Ciò garantisce che ogni utente riceva messaggi personalizzati in base ai propri requisiti specifici.

Targeting delle lead più interessanti

Una delle funzionalità più utili di Dynamics 365 è la funzione di punteggio principale, consente al sales team di valutare le lead in base a vari parametri. Questo aiuta a identificare le lead più promettenti e stabilire i contatti direttamente con quei contatti. Anche le e-mail personalizzate possono essere inviate al gruppo target appropriato per essere integrate più velocemente.

Dynamics 365 automatizza l’intero processo di comunicazione. Lo rende più veloce, preciso ed economico. Microsoft Dynamics 365 è una soluzione in cloud, quindi l’azienda è in grado di accedere alle informazioni in tutto il mondo utilizzando solo un browser web collegato a Internet per accedere alla piattaforma cloud di Microsoft. Dynamics 365 è un ottimo strumento che offre molte opzioni per curare campagne molto connesse per i clienti che utilizzano approfondimenti, analisi e altre funzionalità dell’app.