Engineering 365 focus on Customer Loyalty for Customer Experience

Uno dei focus delle aziende attive nella Digital Transformation è quello di aumentare la propria customer loyalty grazie ad un’efficace customer experience. In Engineering 365 sappiamo bene quanto sia importante adottare la giusta strategia per fidelizzare un cliente, soprattutto in un’epoca in cui i canali di comunicazione sono aumentati esponenzialmente.

La nuova modalità di acquisto sempre attiva e incentrata sui social media ha portato a un cambiamento significativo e permanente dei clienti come li conosciamo. Prima che le valutazioni a stelle di Google e i siti di recensioni online diventassero la norma, il cliente medio riceveva informazioni passivamente: vedeva uno spot televisivo o adocchiava i prodotti mentre passeggiava davanti a un negozio. Se avessero avuto una buona customer experience in quel negozio, sarebbero potuti tornare. I clienti di oggi sono totalmente diversi: impegnati, esigenti e sempre collegati a uno smartphone. Si aspettano un coinvolgimento 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e risposte rapide. Sono proattivi nel perseguimento di un articolo o servizio e fanno ricerche online in continuazione. I social media ricoprono un ruolo fondamentale in queste ricerche online effettuate dai clienti per sondare la customer experience: secondo una ricerca IDC il 95% dei consumatori ha letto le recensioni online prima di effettuare un acquisto.

Il ciclo di vita della customer experience include diversi punti di impegno. I clienti di oggi segnalano la necessità di un nuovo approccio per la loro customer loyalty, che si allinei maggiormente all’online experience quotidiana. Questo implica la garanzia di elenchi aziendali accurati e risposte rapide alle recensioni e l’acquisizione e l’analisi del feedback dei clienti attraverso i canali per ottenere informazioni su come gestire la propria attività in modo più efficace: grazie a Microsoft Dynamics 365 for Marketing.

Ecco alcune fasi in cui Dynamics 365 for Marketing può essere un tool di vero supporto.

Ricerca

Le aziende devono andare oltre le tradizionali tattiche SEO e prendere in considerazione altre strade online utilizzate da molti consumatori, inclusi elenchi online, recensioni e social media. E’ possibile fare dei tentativi per superare in astuzia un algoritmo del motore di ricerca, ma semplicemente non si possono falsificare i contenuti delle recensioni generate dai consumatori. È indispensabile generare recensioni e gestirle. Grazie alle integrazioni con Dynamics 365 è possibile ricevere notifiche, rispondere e gestire le recensioni direttamente dalla piattaforma.

Posizionamento

Posizionarsi in rete e sul mercato nel posto più adatto. Ogni azienda deve avere ben chiaro quale sia il suo target di clienti, quale il piano di sviluppo del business sia presente, sia futuro. Inoltre, ogni punto vendita fisico o virtuale deve essere controllato e gestito sia sui social network, sia sui motori di ricerca. Le aziende più esperte coinvolgono i consumatori richiedendo recensioni e distribuendole su tutti questi punti per ottenere una visione rappresentativa del sentimento. Dynamics 365 può gestire il tutto da un’unica consolle.

Esperienza d’acquisto

Quello che è veramente utile per costruire una customer loyalty di successo è la raccolta dei dati dai social, dalle recensioni online per intercettare i bisogni dei clienti personalizzando e perfezionando la buying experience. Dynamics 365 può utilizzare una solida AI, machine learning e l’elaborazione del linguaggio naturale dei dati non strutturati nelle recensioni e nei post sui social media al fine di comprendere le parole e le frasi che appaiono coerentemente e frequentemente correlate a un problema specifico.

Supporto dopo l’acquisto

Il supporto e il monitoraggio post vendita del cliente non solo è utile per raccogliere dati sulla customer satisfaction ma anche per l’eventuale recupero dei clienti potenzialmente insoddisfatti per costruire relazioni più forti ed efficaci nel tempo. Grazie a Dynamics 365 è possibile monitorare recensioni e social media in tempo reale, quindi portare offline i clienti insoddisfatti e creare ticket di risoluzione per affrontare problemi che potrebbero innescare azioni potenzialmente dannose per l’azienda e farle risolvere all’operatore di customer service in tempo utile per il cliente stesso.