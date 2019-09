Engineering 365 focus on 5 errori di Customer Service

Il customer service ha acquisito sempre più un ruolo centrale per le aziende con l’evoluzione della Digital Transformation. L’interazione con i clienti avviene, grazie all’omnicanalità, attraverso un numero maggiore di tool, e la necessità di “essere sempre connessi” e ha aumentato tale bisogno.

Il cliente è più consapevole e necessita di un supporto costante ed approfondito, con risposte chiare e puntuali.

Noi di Engineering 365 abbiamo individuato 5 possibili errori che potrebbero minare un customer service efficace.

Essere efficienti è bene, esserlo troppo, non sempre

L’efficienza viene sempre messa al primo posto nel mondo del business: la strategia, i processi quotidiani e i dipendenti devono essere metodici per aumentare la produttività. Di conseguenza, molte aziende adottano questo approccio anche per il Customer Service: accelerando il processo, si possa affrontare quante più richieste possibili in un breve periodo di tempo.

Tuttavia, il Customer Service è un ramo speciale e specifico di un’azienda, poiché il suo obiettivo è quello di soddisfare i clienti e a lungo termine fidelizzarli, anziché fare direttamente aumentare il guadagno. In Engineering 365 abbiamo rilevato che l’efficienza non è sempre la migliore linea d’azione, soprattutto considerando che solo il 12% dei clienti cita la “mancanza di velocità” come un problema quando si tratta della Customer Experience con il Customer Service. Il cliente vuole, soprattutto, sentirsi ascoltato, compreso e che il suo problema sia risolto correttamente e con la dovuta attenzione.

Inoltre, gli employee del Customer Service svolgono operazioni di ascolto complesse, ecco perché è importante che sia un processo qualitativo più che quantitativo, anche per evitare il burn out degli employee stessi, se sottoposti a uno stress eccessivo. Grazie ad una soluzione come Microsoft Dynamics 365 è possibile monitorare tutti gli aspetti di customer service grazie alle funzionalità CRM, supportando al meglio gli operatori.

“La capacità di essere flessibili scompare quando si fa dell’efficienza la priorità”.

Forzare i clienti a ricominciare da zero ripetutamente

I clienti che necessitano di assistenza in genere chiamano più volte, inviano più e-mail e raggiungono più piattaforme. Engineering 365 lo sa: odiano dover rispondere alla stessa domanda più di una volta. Dynamics 365 consente alle aziende e, di conseguenza agli operatori di Customer Service, di disporre di tutti i canali tramite cui sono stati contattati, confluendo in unico storico di gestione. Pertanto, indipendentemente da come il cliente comunica con l’azienda, verrà fuori con una metodologia simile alla conversazione, con uno storico di tutti i contatti intercorsi e le soluzioni adottate. Lunghe attese, continui reindirizzamenti e dover continuamente ricominciare da capo, parlando con persone diverse sono esattamente i fattori che portano all’insuccesso. E con sempre più piattaforme che diventano vie di accesso al Customer Service, è ancora più necessario consolidare il modo in cui i rappresentanti parlano ai clienti.

Procedure di annullamento di fidelizzazione troppo complesse

Sfortunatamente, alcuni servizi di abbonamento utilizzano una delle peggiori pratiche di assistenza ai clienti. Molte aziende ora stanno cercando di andare più a buon mercato, e in qualche modo devono rimediare. Quindi, la loro ottimizzazione dell’attenzione si basa sul fatto di indurre il cliente a rimanere – fondamentalmente, rendendo difficile l’annullamento dell’abbonamento/fidelizzazione. Ignorare il feedback dei clienti – anche quando è negativo, è qualcosa di assolutamente da non fare, per mantenere alta la brand reputation e la fidelizzazione dei clienti, anche perché gli studi dimostrano che il 70% dei clienti riduce il loro impegno nei confronti di un brand anche a causa di una singola esperienza negativa col Customer Service.

Ignorare il feedback dei clienti

La soluzione Dynamics 365 è una soluzione data based: questo significa che l’analisi dei dati non è più solo quantitativa ma diviene qualitativa e utile per tutta l’azienda, non ultimo per il Customer Service. Abbiamo analizzato in Engineering 365 che ci vogliono 12 esperienze positive per i clienti per compensare un’esperienza negativa, è molto importante analizzare correttamente i dati, i feedback e trasformare la propria attività di conseguenza.

Dai sondaggi degli utenti alle interazioni di base, i reclami dei clienti sono uno strumento prezioso per scoprire esattamente cosa non piace alle persone del servizio, e forniscono anche i dati di cui si ha bisogno per risolvere le criticità. Spingendo i clienti attraverso un imbuto senza fine, nell’ inutile speranza che si arrendano, non solo si crea un involontario brand ambassador insoddisfatto che divulgherà la propria esperienza, ma si tralasciano anche informazioni fondamentali su come migliorare la propria azienda.

Customer service ultima ruota del carro

La realtà è che il Customer Service ha un valore inestimabile per le aziende, in particolare all’inizio. Dalle innumerevoli statistiche che mostrano quanto seriamente i clienti prendano la capacità di affermarsi contro la concorrenza, rinunciare completamente al servizio clienti non è una mossa intelligente. La chiave, tuttavia, è cambiare il modo in cui si pensa di prendersi cura dei propri clienti. Dynamics 365 è la soluzione per creare una customer experience che possa fare la differenza, e un supporto perfetto per un Customer Service strategico, operativo ed efficiente. In Engineering 365 abbiamo potuto notare come il Customer Service possa fare la vera differenza a livello competitivo tra le varie aziende: un cliente ben assistito è un cliente acquisito.