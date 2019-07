Engineering 365 focus on: Data Management

Il Data Management, ovvero la gestione dei dati, è diventata una delle basi da cui ogni azienda dovrebbe partire per poter fare la differenza. La complessità della gestione dei dati si presenta in tutti i settori aziendali, ecco perché è importante avere al proprio interno, o rivolgersi a un team professionale: in Engineering 365 il nostro team di BI e Data Science conta numerosi professionisti pronti a rispondere a queste esigenze.

Data Management significa saper gestire il dato lungo l’intero ciclo di vita: dalla progettazione adeguata del modello dati nel momento in cui si disegna un nuovo sistema informativo, definendo le relazioni tra i dati attraverso la rappresentazione dei metadati, fino alla qualità dei dati nel momento stesso in cui vengono creati, grazie anche all’acquisizione automatica tramite IoT. Infine, il dato richiede governo e controllo in fase di consumo, regolandone l’accesso in modo sicuro a chi lo deve utilizzare sia a supporto dell’esecuzione di processi aziendali sia a decisioni strategiche prese sulla base degli Analytics.

IDC prevede che entro il 2025 la sfera dati globale aumenterà fino a 163 miliardi di zettabyte, (uno ZB equivale a un trilione di gigabyte), e questo vuol dire dieci volte più dei 16.1 ZB dei dati che esistevano soltanto due anni fa. Più di un quarto di questi dati sarà real-time e, di questi ultimi, i dati IoT in tempo reale saranno più del 95%.

Ma siamo pronti e abbiamo tutte le competenze necessarie per affrontare queste nuove sfide della Digital Transfomation fondate sui dati? La Risposta è Ni. Le aziende hanno iniziato a strutturarsi sia a livello strategico sia operativo per trasformarsi in un business oriented. Rimangono, tuttavia, una mancanza di competenze e una forte resistenza al cambiamento data driven che si rivela solo controproducente ed obsoleta.

Come fare? Secondo noi di Engineering 365 anche in questo caso la Digital Transformation svolge il ruolo di fattore abilitante perché per supportare le esigenze di business agility e gestire il gap di competenze, sempre più infrastrutture aziendali utilizzeranno algoritmi di AI e Machine Learning.

Il Data Management ha al suo interno processi differenti, di Business Intelligence, Business Analytics, Analytics, Big Data, e così via. Il mercato del software BDA è costituito da tre segmenti principali: applicazioni di Analytics e Performance Management (app APM), tool per la Business Intelligence e Analytics (strumenti BIA), piattaforma di gestione e integrazione dei dati analitici (piattaforma ADMI). In Engineering 365 il nostro team BI e Data Science adotta ed implementa con successo Power BI perfettamente integrata con Microsoft Dynamics 365, la soluzione che unisce le funzionalità di un ERP e un CRM all-in-one.

E in Italia? A che punto siamo?

Secondo la ricerca dell’Osservatorio Big Data Analytics & Business Intelligence del Politecnico di Milano il mercato degli Analytics in Italia continua a espandersi raggiungendo 1,103 miliardi di euro con una crescita del 22% rispetto all’anno precedente, e non accenna a decrescere.

Secondo IDC, i benefici che le aziende italiane stanno raggiungendo grazie a progetti in ambito Big Data & Analytics, sono legati al miglioramento e all’ottimizzazione di processi di business e Operations; all’innovazione di prodotto e servizi; al miglioramento della conoscenza dei comportamenti dei clienti e delle loro aspettative; al potenziamento dei processi di Fraud & Risk Management; all’ottimizzazione in termini di Compliance e Financial Control. Dalla stessa ricerca, si comprende che le principali iniziative sui Big Data interessano l’area IT e Data Operation (89,5%), il Customer Service & Support (55,2%), il Finance (54,3%), il Marketing e la ricerca e sviluppo (entrambe al 33,3%).