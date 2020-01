Engineering 365 focus on Data Predictions for 2020

Il 2020 è iniziato da poco ma le predizioni su quest’anno nuovo sono già molte. In particolare, c’è un trend che ha visto gli albori negli anni ’90 e ora continua a seguire una tendenza ascensionale è l’aumento dei dati. La produzione dei dati continua a crescere esponenzialmente, e vi è necessità di interpretarli e utilizzarli per l’azienda.

Per avere un’idea all’inizio dell’ultimo decennio, IDC ha stimato che nel 2010 sono stati creati 1,2 zettabyte (1,2 trilioni di gigabyte) di nuovi dati, rispetto a 0,8 zettabyte dell’anno precedente. Si prevede che la quantità di dati appena creati nel 2020 aumenterà di 44 volte fino a raggiungere 35 zettabyte (35 trilioni di gigabyte). Due anni fa eravamo già a 33 zettabyte, il che ha portato IDC a prevedere che nel 2025 saranno creati 175 zettabyte (175 trilioni di gigabyte) di nuovi dati in tutto il mondo.

l più importante sviluppo della nuova tecnologia del decennio che passa è stato il successo pratico del deep learning, la sofisticata analisi statistica di molti e molti dati. Nel prossimo decennio, i dati continueranno a generare dati, a rompere i confini, a guidare l’innovazione e i profitti e generare nuove sfide. Reti più veloci ri-energizzeranno il ciclo virtuoso dei dati

Il costante aumento delle velocità e della larghezza di banda dell’elaborazione dei dati, l’invenzione senza sosta di nuovi strumenti per la creazione, la condivisione e il consumo di dati e l’aggiunta costante di nuovi creatori e consumatori di dati in tutto il mondo, assicurano che la crescita dei dati continui senza sosta. I dati generano più dati in un ciclo virtuoso costante.

Trasformare i dati da quantità a qualità diventa un ‘esigenza fondamentale per ogni azienda che voglia restare competitiva sul mercato, e possa offrire il meglio sia internamente sia esternamente necessita di Microsoft Dynamics 365 che unendo le funzionalità ERP e CRM in un’unica soluzione in cloud permette una gestione avanzata del business. Grazie all’integrazione nativa con lo strumento Microsoft di business intelligence Power BI, è possibile avere dati “sempre freschi e sempre a disposizione”, aggiornati in real time.

Ma di tanto in tanto esistono uno strumento o una tecnologia specifici che fungono da nuovo catalizzatore. Nell’ultimo decennio tali catalizzatori sono stati smartphone e social network. Nei prossimi anni, un nuovo catalizzatore saranno le reti 5G e, entro il 2030, le reti 6G con velocità di 1 terabyte al secondo. La connessione Internet via satellite svolgerà un ruolo analogo accelerando il movimento dei dati e riducendo la latenza in un futuro non lontano.

I dati riempiono tutti i vuoti. Anche dopo trentacinque anni di Digital Transformation delle imprese e venticinque anni dal big bang dei Big Data (vale a dire, il Web, popolarmente noto come “Internet”), ci sono ancora alcuni miliardi di persone e settori non collegati che sono ancora principalmente analogici. I popoli dell’Asia e dell’Africa stanno correggendo la prima lacuna e settori come l’agricoltura, l’assistenza sanitaria e l’istruzione forniscono i pezzi mancanti per quest’ultima. Altre fonti dominanti (e relativamente nuove) di creazione e consumo di dati saranno elementi quali sensori che consentono a nuove sedi per le aziende di raccogliere e persino elaborare e analizzare dati e cose che si muovono come le automobili.

Inoltre, le aziende accelereranno il passaggio dal concentrarsi sulla gestione (raccolta, archiviazione, analisi) dei dati interni all’investimento della maggior parte delle risorse IT nella gestione (raccolta, archiviazione, analisi) di dati esterni, la maggior parte dei quali “non strutturati”, con una quota significativa di questi dati emerge da nuove fonti audio e video. Dynamics 365 è in grado di gestire e strutturare i dati utili per ogni settore dell’azienda, creando strategie e operatività tailor made sulle esigenze del settore.

Dalla preparazione dei dati al perfezionamento dei modelli di analisi dei dati, i lavori più importanti di questo prossimo decennio saranno correlati ai dati, alla sua gestione e protezione, alla sua governance e monetizzazione, alla sua analisi e al ruolo nel processo decisionale. Oltre alla creazione e alla proliferazione di posti di lavoro relativi ai dati, l ‘”alfabetizzazione dei dati” diventerà uno dei principali obiettivi della formazione interna per tutti i dipendenti di molte imprese. Quasi tutti i prodotti e servizi saranno basati sui dati o avranno una componente di dati e i loro sviluppatori, gestori e venditori dovranno essere competenti per i dati.