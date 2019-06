Engineering 365: focus on Data Science and AI

Engineering 365 si occupa da sempre di innovazione tecnologica e digitale supportando le aziende nel passaggio verso la Digital Transformation e l’adozione di soluzioni e processi per accelerare il business.

La crescente necessità di gestire un flusso di dati senza interruzioni, sfruttando al tempo stesso le risorse per incrementare l’efficienza è uno dei temi più importanti che la tecnologia è chiamata a risolvere e supportare: grazie alla soluzione Microsoft Dynamics 365 nativamente integrata con tecnologie di AI e machine learning la gestione dei Big Data diviene semplice e real time.

Il business è diventato data based e data oriented trasformando sia i processi front-end sia back-end all’interno di organizzazioni che sono sempre più alimentate dall’AI, dal machine learning e dal deep learning.

La Data Science implica la gestione di una grande quantità di dati complessi e non strutturati per ottenere risultati per operazioni aziendali efficienti. A ciò si aggiunge la competenza nella progettazione di data strategy integrata con i programmi software, l’analisi, la visualizzazione e la verifica dell’ipotesi. Ecco alcune tendenze integrazioni utili alla Data Science stessa:

Competenze di business intelligence

La business intelligence è un campo che ogni Data Scientist dovrebbe considerare di imparare. Queste competenze richiedono la capacità di spiegare il data set e l’analisi stessa, tramite supporto visivo, ai responsabili delle decisioni di qualsiasi organizzazione. In Microsoft Dynamics 365 lo strumento di BI è integrato, Power BI, semplice, efficace, intuitivo, analizza e trasforma in grafici i dati real time. Interpretare il flusso di dati e trasformarlo da quantità a qualità è uno dei focus per la Data Science, imprescindibile per fare in modo che il flusso di business funzioni perfettamente.

Comprendere l’importanza dell’Intelligenza Artificiale (AI) e dell’Internet of Things (IoT)

L’intelligenza artificiale (AI) ha acquisito molta importanza negli ultimi anni, mirando a sviluppare comportamenti più avanzati e un’eccellente interazione con oggetti e persone. L’AI diviene così un progresso dinamico per robot, droni e smart car sollevando le risorse da incarichi ripetitivi e poco strategici, fornendo una maggiore efficienza all’ IoT che collega il cliente e i sistemi industriali. L’IoT ha finalmente ottenuto l’approvazione che meritava. Secondo recenti rapporti, l’IoT ha maggiori probabilità di toccare $ 6 trilioni entro il 2021, poiché ora l’uso di dispositivi reattivi e reti più intelligenti ed efficienti è diventata una delle necessità di tutte le organizzazioni.

In Engineering 365 abbiamo un team molto esperto e dinamico in BI e Data Science, che supporta e conduce progetti di successo, grazie anche a Microsoft Dynamics 365, la soluzione all in one più smart e integrabile nel mondo del business.