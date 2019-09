Engineering 365 focus on Data Strategy for Digital Transformation

Come società esperta in consulenza, noi di Engineering 365 abbiamo riscontrato chei modelli di business in tutti i settori vengono regolarmente aggiornati.

Perché?

Come farlo al meglio?

Ogni azienda deve implementare una Data Strategy di successo per affrontare le sfide della Digital Transformation: i Big Data aumentano continuamente di volume, e “Interpretarli” e renderli qualitativamente utilizzabili diviene fondamentale. Una volta selezionati tutti i dati, è tempo di costruire una strategia efficace basata su di essi.

Microsoft Dynamics 365 rende ciò possibile grazie all’integrazione con Power BI, la soluzione dedicata alla business intelligence, leader nel Magic Quadrant di Gartner da 12 anni consecutivi.

In Engineering 365 abbiamo un team BI e Data Science molto preparato e di grande expertise che, con il supporto di Power BI, è in grado di implementare progetti di ogni tipo, per ogni tipologia di cliente.

Data la posta in gioco e il livello di attenzione che la Digital Transformation detiene ora nelle aziende e il livello di complessità richiesto per raggiungerlo, ogni brand è alla ricerca di un playbook per guidare il proprio processo. Tre pilastri da considerare nel favorire la Digital Transformation sono:

Strategia, cultura e il supporto di società come Engineering 365 sono elementi indispensabili. La tecnologia non è un sostituto di una strategia di Digital Transformation, è un fattore abilitante. E senza i giusti talenti e processi aziendali e il focus sulla Data Strategy, le aziende non riusciranno a ottenere il ROI dai loro investimenti tecnologici.

I brand devono creare un’infrastruttura di Data Technology basata su cloud che consenta loro di acquisire i dati dei clienti attraverso diversi punti di contatto digitali. L’applicazione della Data Science per stimolare gli approfondimenti consentirà agli esperti di marketing di mostrare al pubblico i contenuti giusti, nel giusto contesto, al momento giusto, aumentando il tasso di coinvolgimento e di conversione.