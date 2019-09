Engineering 365 focus on decision intelligence for HR

In Engineering 365 abbiamo imparato a comprendere tutte le novità offerte dalla Digital Transformation, perché la formazione, l’attenzione ai cambiamenti diviene fondamentale per ogni società di consulenza che voglia dare del valore aggiunto ai propri clienti.

In ambito HR esploriamo la decisional intelligence, una disciplina emergente che è un must per i leader delle human resources nell’era dell’AI.

Dai People Analytics e dall’Automation fino ai Predictive Analytics e agli assistenti digitali, le HR sono finalmente alla pari con altre funzioni aziendali nell’implementazione dell‘AI e della Data Analysis. E, sebbene le HR non siano estranee a queste tecnologie, i responsabili delle decisioni delle risorse umane fanno ancora affidamento sul giudizio emotivo umano quando si tratta di prendere decisioni aziendali.

In Engineering 365 abbiamo analizzato alcuni dati e, sebbene l’85% dei CEO ritenga che l’AI abbia il potenziale per generare valore esponenziale per le proprie attività, solo pochi ammettono di incorporare le capacità dell’AI nei loro processi e operazioni decisionali.

Una soluzione come Microsoft Dynamics 365 con AI integrata, potrebbe essere la leva ideale per un cambio non solo strategico ed operativo ma anche di “cultura aziendale”, aiutando a rimuovere alcuni pregiudizi che rimangono ben radicati.

Le applicazioni AI come i Predictive Analytics forniscono approfondimenti ai leader tramite algoritmi. Ma la complessità delle decisioni aziendali supera i potenziali limiti dell’intelligenza artificiale. Queste decisioni sono influenzate anche dalle scienze sociali, gestionali ed emotive. E così, il bisogno dell’ora è una potente combinazione di queste scienze che può potenzialmente replicare il funzionamento delle reti neurali del cervello umano.

Questa potente combinazione è recentemente emersa come una disciplina accademica nota come Decisional Intelligence: migliora la Data Science con le teorie delle scienze sociali, le teorie delle decisioni e la scienza manageriale, trasformando le informazioni in azioni migliori, basate non solo sui dati ma anche sul comportamento umano.

Quali sono i benefici della Decisional Intelligence per le HR?

Le HR sono una funzione dinamica e strategica nel panorama economico odierno, e influenzano in modo significativo il futuro delle organizzazioni imprenditoriali, implicando l’importanza di un processo decisionale ponderato. Con il giusto supporto della decisional intelligence, le decisioni sulle risorse umane possono aumentare l’efficienza operativa per le organizzazioni su più livelli.

Applicazioni utili nelle HR della decisional intelligence:

Recruitment : la decisional intelligence può aiutare a identificare le caratteristiche sfumate dei candidati più adatti alla cultura e al ruolo dell’azienda, decidendo al contempo il miglior reclutamento da un pool di candidati basato su pre-requisiti.

Prestazioni e forza lavoro : i dati qualitativi e quantitativi disponibili da fonti storiche e in tempo reale possono aiutare la decisional intelligence a sostenere misurazioni delle prestazioni e decisioni della forza lavoro.

Valutazione delle competenze: con dati approfonditi sulla disponibilità delle competenze dei dipendenti forniti dall'analisi delle persone, la decisional intelligence può migliorare l'efficienza del processo di allocazione del progetto.

Budget: identificando centri di costo, canali di reclutamento efficaci, analisi delle prestazioni e altri dati relativi ai costi, la decisional intelligence può aiutare a prendere decisioni accurate in merito al budget.

Mentre le applicazioni della decisional intelligence sono molteplici, alcune best practice possono essere osservate per ottenere i migliori risultati da questo meccanismo. Garantire un’elevata qualità dei dati è della massima priorità in quanto i dati costituiscono la base delle operazioni. Lo stesso vale per la gestione dei dati, che influisce sulla messa a punto degli algoritmi di dati con le scienze sociali e gestionali. L’eliminazione dei pregiudizi è un passaggio cruciale nel processo decisionale efficace ed è citato come un errore primario basato sull’uomo.

Ecco perché, una solida strategia di decisional intelligence unita a Microsoft Dynamics 365 for Talent, il modulo della soluzione di casa Redmond dedicato al mondo delle HR, potrebbe fare la differenza in tutte le aree delle risorse umane e non solo, permettendo all’azienda di avere sempre dati real time da utilizzare in differenti campi.