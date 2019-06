Engineering 365: focus on Digital and Modern Workplace

Il mondo del lavoro è in continua evoluzione e così le modalità per ottenere dei processi efficaci e delle risorse efficienti.

L’azienda non è più solo un luogo fisico, ma diventa un luogo di aggregazione di lavoro digitale, in cui i team imparano a lavorare da remoto, attraverso strumenti digitali di supporto per l’ottima riuscita dei processi e dei progetti.

“Digital Workplace” è un termine che descrive l’ambiente di lavoro digitale, l’equivalente virtuale del luogo di lavoro fisico, a misura di persona è fondamentale per aumentare la produttività e il coinvolgimento dei collaboratori e per accrescerne il benessere lavorativo, anche se lavorano in sedi diverse o da remoto.

Cinque funzionalità che un Digital Workplace deve promuovere:

Comunicazione e coinvolgimento dei lavoratori; Collaborazione da parte delle risorse coinvolte; Ricerca e condivisione di informazioni e conoscenze; Strumenti specifici per i processi aziendali; Adattabilità, ovvero la capacità di essere produttivi in qualsiasi momento e luogo.

Il Digital Workplace deve quindi basarsi su un approccio continuo e costante, finalizzato all’elaborazione di strategie più vicine alle reali esigenze dell’utente, efficaci per facilitare le pratiche di lavoro, con un’attenzione all’innovazione, alla fruibilità e alla mobilità.

Un Digital Workplace efficace scollega il lavoro da una posizione fisica prestabilita per gran parte del tempo. Questa liberalizzazione ha diverse implicazioni non solo sul luogo in cui le persone possano lavorare, ma anche su come si formano le squadre di lavoro e su come si riuniscono le persone per risolvere problemi ad hoc.

Per Microsoft e per noi di Engineering 365, il Modern Workplace è una strategia che accompagna la trasformazione digitale delle organizzazioni, permettendo di adeguarsi al veloce cambiamento tecnologico, offrendo un modo di lavorare sempre più intelligente, mettendo al centro le persone e costruendo esperienze personalizzate, ricche e sicure. Si basa su una visione di Smart Strategy che si sviluppa su tre dimensioni chiave:

Empowerment : aiutare dipendenti e collaboratori a esprimere al meglio il loro potenziale, supportandoli nello svolgimento del loro lavoro in modo efficiente ed efficace per raggiungere il massimo risultato, abilitando il cosiddetto “goodworking ”;

: aiutare dipendenti e collaboratori a esprimere al meglio il loro potenziale, supportandoli nello svolgimento del loro lavoro in modo efficiente ed efficace per raggiungere il massimo risultato, abilitando il cosiddetto ”; Engagement : ingaggiare in maniera continuativa, rilevante e personalizzata ogni membro e team dell’organizzazione per migliorare la collaborazione, la produttività e la creatività sia individuale che collettiva;

: ingaggiare in maniera continuativa, rilevante e personalizzata ogni membro e team dell’organizzazione per migliorare la collaborazione, la produttività e la creatività sia individuale che collettiva; Employability: permettere di costruire percorsi di formazione e sviluppo, tagliati su misura per ognuno grazie all’Intelligenza Artificiale con modalità di upskilling e reskilling che garantiscono occupazione e crescita continue.

Modern Workplace fa riferimento ad ambienti di lavoro connessi, in cui dati e applicazioni sono gestiti con la massima sicurezza, senza limitare l’operatività delle persone.

Microsoft 365 offre una suite completa ed integrata di strumenti per realizzare il Modern Workplace che includono le note applicazioni Office, costantemente aggiornate, e soluzioni per la collaboration come Teams, SharePoint e OneDrive, potenziate da nuove funzionalità di AI a supporto della condivisione di documenti, opinioni, esperienze, consigli e idee innovative.