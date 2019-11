Engineering 365 focus on Digital Employee Experience

La Digital Transformation ha trasformato il business non solo da un punto di vista tecnologico e di innovazione, ma anche da un punto di vista di modalità di lavoro sia delle aziende sia delle risorse. In Engineering 365 sappiamo bene quanto sia importante analizzare e sintetizzare alcuni processi strategici che si stanno sviluppando nell’era dell’innovazione digitale.

Si dice spesso che le aziende siano così focalizzati a soddisfare i clienti, per aumentare la customer experience e la customer satisfaction, da trascurare “l’esperienza” aziendale degli employee stessi. Ecco perché, si è iniziato a parlare di Digital Employee Experience. In poche parole, la Digital Employee Experience è la somma totale delle interazioni digitali tra un dipendente e l’azienda. Come pratica di progettazione, copre l’implementazione della tecnologia e degli strumenti installati per migliorare il modo in cui i dipendenti si interfacciano con l’azienda – da come vengono reclutati e assunti a come sono integrati, come trovano e gestiscono le risorse e come interagiscono tra loro e il business in generale. Di conseguenza, la Digital Employee Experience riguarda l’utilizzo della tecnologia per migliorare il percorso complessivo dei dipendenti e supportare la cultura aziendale.

In generale, il concetto di migliorare l’esperienza dei dipendenti, in modo digitale o meno, sembra un ovvio punto cruciale. Se fatto correttamente, avvantaggia employee, Operations e HR.

In realtà, gli employee devono spesso imparare e navigare in diversi sistemi. Ciò potrebbe comprendere intranet, piattaforme HR e benefit, archiviazione e gestione di file condivisi, piattaforme multiple di comunicazione, piattaforme di business intelligence, marketing automation e CRM, suite di produttività per ufficio di base e altro ancora. Grazie a Microsoft Dynamics 365, è tutto compreso in un’unica suite in modo che le soluzioni adottate siano univoche per tutta l’azienda, i dati analizzati condivisi e la gestione documentale unica. Grazie anche all’integrazione con le altre suite come SharePoint, Office 365, Microsoft Teams, il ruolo dell’employee diviene primario nel Digital Modern Workplace. L’esperienza lavorativa è omnicanale e la collaborazione può avvenire anche con le risorse allocate in sedi diverse, rendendo l’esperienza lavorativa innovativa e al passo con le richieste del mondo del lavoro.

Di conseguenza, secondo un rapporto di IDC, il 90% dei leader che scelgono soluzioni software varie ritiene di fare le proprie selezioni tenendo conto dei vantaggi per i dipendenti. Tuttavia, solo il 53% del personale di tali società ritiene che ciò avvenga. Una simile discrepanza si verifica tra IT e dipendenti. Il 95% dei professionisti IT ritiene di fornire gli strumenti digitali necessari ai dipendenti per avere successo, ma il 42% dei dipendenti afferma di non disporre di strumenti adeguati.

Ma che dire delle aziende che lo stanno facendo bene? Secondo i dati presentati da IDC, le aziende che valutano fortemente l’esperienza dei dipendenti digitali sono percepite come più competitive dai loro dipendenti, indicizzano un aumento del 60% per la crescita dei ricavi annuali e generano un punteggio promotore netto del 41% più elevato. L’introduzione di una soluzione unica come Dynamics 365 riduce notevolmente la discrepanza tra la percezione del top management e quella dei dipendenti, soddisfacendo sia le esigenze più strategiche del management sia quelle più operative degli employee.

Un recente sondaggio ha mostrato che il 70% degli employee ha indicato che le opportunità di formazione e sviluppo legate al loro lavoro hanno influenzato la decisione di rimanere/cambiare. Come parte di qualsiasi strategia Digital Employee Experience completa, è necessario prendere in considerazione strumenti che consentano ai dipendenti di valutare più facilmente i loro attuali livelli di competenza, scoprire rapidamente quale formazione è disponibile per migliorare tali competenze e in che modo tale formazione si collega alla crescita della loro carriera, come aumentare il work life balance grazie al Digital Modern Workplace, e generalmente assumono un maggiore controllo sul loro sviluppo, e aumenta la performance e la voglia di rimanere in azienda.

Come suggerimento generale per una Digital Employee Experience di successo è quella di pensarla e implementarla in maniera olistica, non in un singolo reparto (ad es. IT, risorse umane o comunicazioni). Ma è importante avere una visione concordata di ciò che la Digital Employee Experience possa offrire agli employee, in modo che l’esperienza supporti sia gli obiettivi di business più ampi, e rimanga compatibile con la quotidiana operatività, scegliendo quali indicatori definiscono il successo e come saranno misurati oggettivamente. Dynamics 365 risponde a tutte queste esigenze grazie alla sua omnicanalità, integrazione con suite familiari come Office 365, e un’interfaccia a prova di user experience.