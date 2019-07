Engineering 365 focus on Digital HR

Le HR moderne sono un partner chiave nella creazione di un ambiente in cui i dipendenti possano fare del loro meglio: e noi di Engineering 365 lo sappiamo bene.

Il nostro è un team qualificato e pronto ad affrontare le sfide della Digital Transformation, e soddisfare le esigenze dei nostri clienti.

L’ambito delle HR è quello che grazie alla Digital Transformation, sta subendo una rapida e significativa evoluzione. Grazie a Microsoft Dynamics 365 for Talent,la soluzione per le Digital HR,dal recruiting al training fino al people management, ogni processo HR ha un suo supporto e risvolto digitale.

Mentre il mondo del lavoro si evolve e cambia, la cultura digitale è un tema focale e un’importante area di interesse per le aziende che attraversano una trasformazione digitale. La tecnologia può aiutare ad accelerare il cambiamento culturale attraverso strumenti di collaborazione come Yammer e MicrosoftTeams, dove leader ed employees possono condividere documenti e sviluppare progetti come un unico team, pur essendo in luoghi diversi, coltivando una rinnovata cultura aziendale. Allo stesso tempo, strumenti di analisi come Workplace Analytics e PowerBI aiutano i leader a tenere traccia dei progressi e a ottenere informazioni sul loro cambiamento culturale.

La trasformazione delle HR implica un impatto più ampio per i dipendenti, consentendo loro di completare le attività nel modo più rapido e semplice possibile automatizzando i processi ripetitivi e consentendo loro di focalizzarsi su problemi più specifici, grazie a PowerApps, Microsoft SharePoint che sono fondamentali per la creazione di un’esperienza Modern HR, strumenti tutti integrati e integrabili nella suite Talent.

Anche le HR stanno sempre più organizzando le loro attività sui dati, e grazie all’implementazione di tecnologie Microsoft tutto diviene più intuitivo, e la situazione aziendale viene monitorata real time.

Il Workplace Analytics fornisce visibilità sul modo in cui il lavoro si svolge, in base ai dati di Office 365, presentati come metriche comportamentali. Di conseguenza, le aziende possono avviare un ciclo di miglioramento continuo – alimentato da dati reali – su cosa funziona e cosa no.

L’HR fa anche ampio uso di Azure Data Lake, un concetto introdotto di recente che crea un repository aziendale di ogni tipo di dati. Una volta creato un lago dati, gli strumenti software possono setacciare le informazioni in esso contenute per trovare utili schemi o approfondimenti. E, naturalmente gli HR employee utilizzano strumenti come Office 365, Skype for Business e ora anche strumenti social come LinkedIn come elementi essenziali per completare il proprio lavoro.

Le HR si trovano a doversi confrontare col concetto di Digital Workplace: ogni employee sviluppa le sue competenze in differenti direzioni, e impara ad usare strumenti per fare in modo di collaborare in una modalità del tutto nuova, ma non meno efficace. Il mondo digitale diventa reale, quello che va modificato è il percepito all’interno dell’azienda: Engineering 365 supporta le aziende con il suo approccio consulenziale nel salto organizzativo e culturale. Il mercato del lavoro ha subito una profonda trasformazione: ora è importante lavorare per obiettivi non appiattire la metodologia con regole obsolete e poco adatte a un mercato in continuo movimento.

Engineering 365 supporta il cambiamento del mondo Digital HR ed è pronta tramite un approccio consulenziale tailor made ad accelerare ogni tipo di business.