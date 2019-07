Engineering 365 focus on Digital Project Management

La Digital Transformation funzione come fattore abilitante e accelerante di molti settori e soprattutto di processi. Tra questi c’è sicuramente il Project Management. In Engineering 365 l’aggiornamento sulle innovazioni del digital project management è continuo, per fare in modo che la delivery dei nostri progetti sia sempre on time e on budget.

La riuscita di un progetto è spesso affidata alle capacità di project management dei singoli manager. Ciò, con un mercato in continua evoluzione e con l’innovazione come priorità, non può più essere un criterio sufficiente né affidabile, quello che serve è una Project Service Automation, basata su solidi dati, processi e strategie.

Le funzionalità di Project Service Automation in una soluzione come Microsoft Dynamics 365, che coniuga tutte le funzionalità di un ERP e un CRM, consentono di creare preventivi, contratti e gestire progetti per i clienti personalizzati e personalizzabili. Grazie all’integrazione con i servizi di business intelligence, come Power BI, la suite fornisce anche analisi per indirizzare i progetti nella giusta direzione di fattibilità e realizzazione.

Gli strumenti di Project Service Automation aiutano a:

Stimare efficacemente il lavoro, le tempistiche ed i relativi costi: così da assegnare il lavoro alle giuste risorse e consegnare il progetto on time e on budget

e Prevedere i requisiti delle risorse quando i progetti sono nella pipeline

Consentire ai membri del team di collaborare ai progetti e mantenere lo stato attuale e accurato del progetto in ogni momento, grazie anche alla creazione di un gruppo Office 365 dedicato, in cui tutte le risorse possano fare della sharing knowledge

L’implementazione di un progetto di successo non può prescindere dall’integrazione tra l’innovazione tecnologica e di processo della Digital Transformation e le competenze di project management. Il cambiamento richiede un notevole effort e commitment sia da parte del cliente, sia da parte nostra Engineering 365 come società di consulenza specializzata. Ecco perché non è mai un buon metodo attuare un’iniziativa in modalità “Big Bang”, tutta in una volta, perché le condizioni iniziali, non sono quelle finali, e le predizioni non accurate e basate su dati in aggiornamento.

Al contrario, le iniziative che vengono avviate ed implementate in modo incrementale vedono tassi di successo più elevati e minori ostacoli all’adozione degli utenti finali. Inoltre, l’implementazione incrementale consente all’organizzazione di investire un importo inferiore in anticipo e misurare il ritorno sull’investimento in modo graduato e sul lungo termine. Le versioni incrementali, con funzionalità sempre in aggiornamento, comportano cambiamenti delle prassi aziendali che gli utenti finali possono adattare mentre continuano a gestire l’attività. Grazie ad un project management consapevole e ad una soluzione come Dynamics 365 che garantisca la gestione e lo sviluppo nella giusta direzione del change management.

Engineering 365 adotta una metodologia CRP Conference Room Pilot che consente di operare in modo efficace nella gestione dei progetti attraverso un approccio incrementale che coinvolge sin dalle prime fasi gli utenti, aumentando il grado di consapevolezza di quanto si intende realizzare ed il consenso verso nuove soluzioni di maggiore efficienza ed efficacia.

Strumenti messi a disposizione da Microsoft quale LCS Life Cycle Services permettono di governare il progetto in assoluta consonanza e condivisione con il Cliente, lasciando nelle possibilità di quest’ultimo tutti gli strumenti di conoscenza, indirizzo e controllo.

Dynamics 365 for Finance ed Operations trova in LCS non solo uno strumento indispensabile da un punto di vista tecnico ma anche tutto il supporto necessario al disegno di nuovi processi operativi ispirati a best practice ed al massimo di efficienza ed efficacia.