Engineering 365 focus on: Digital Transformation

Il mercato è in continua evoluzione e questo è un dato incontrovertibile e ogni azienda che voglia rimanere competitiva su di esso, non può prescindere dalla Digital Transformation. L’innovazione tecnologica comporta anche un cambiamento e un rinnovamento dei processi aziendali: logiche e strutture analogiche non sono più competitive e non rispondono alle esigenze di business.

Engineering 365 si pone l’obiettivo come digital change agent di trasformare grazie ad una profonda conoscenza della tecnologia i processi aziendali e il posizionamento sul mercato delle aziende clienti. Questo diviene possibile grazie ad un approccio strategico e consulenziale nei confronti del cliente, con il supporto di una profonda conoscenza della suite Microsoft Dynamics 365 e dei prodotti di Digital Modern Workplace.

La Digital Transformation è una rivoluzione fondata sui dati e ha bisogno di essere supportata da nuove skill, quali Digital e Data Science per interpretare al meglio il costante volume di dati che si generano e rigenerano, per trasformali da quantità in qualità.

Molteplici sono i “requisiti” che un’azienda deve avere oggi per potersi dire “presente” sul mercato: dall’Internet Native, all’orientamento ai dati predittivi (Advanced Analytics) , fino alla rapidità nella modifica dei processi grazie a strumenti di monitoraggio pervasivi (IoT) che producono un continuo flusso di dati da gestire ed elaborare in tempo reale (A.I).

La Digital Transformation non si qualifica esclusivamente come un cambio di tecnologie, da obsolete a più avanguardistiche, ma si tratta di un processo guidato da una strategia di innovazione e ristrutturazione dei modelli di business, della comunicazione e dell’approccio al lavoro stesso.

L’innovazione e la trasformazione tecnologica hanno posto le condizioni per abbattere i confini tra il mondo reale e quello digitale, facendo sì che interagissero tramite la Augmented Reality, la Virtual Reality e la Mixed Reality modificando l’interconnessione del digitale con lo spazio fisico e quella tra persone e l’utilizzo stesso dei media. Per il business significa la creazione di una nuova user experience, fatta di ambienti ibridi fisici e digitali: questo conduce alla dimensione del Digital Modern Worplace, in cui lavorare come team non implica necessariamente una scrivania fisica, ma un’interazione digitale e una condivisione di obiettivi non di certo meno efficace.

Engineering 365 offre al mercato del business una profonda conoscenza della Digital Transformation e delle soluzioni Microsoft Dynamics per attuarla, e unitamente alla profonda competenza dei processi “core” relativi ai diversi mercati verticali e della PA, della nostra capogruppo Engineering Ingegneria Informatica, siamo in grado di soddisfare ogni esigenza di business.

Una delle esigenze immediate percepite dalle aziende è quella di formare nuove figure professionali che abbiano non solo competenze tecniche e specifiche, ma che siano in grado di comprendere le dinamiche degli ecosistemi aperti e abbiano una visione “creativa” sul mondo digitale. Grazie alla Scuola di Formazione Enrico Della Valle della nostra Capogruppo, la ricerca, lo sviluppo e la formazione sono uno dei nostri pilastri fondamentali.