Engineering 365 focus on Edge Computing

Da sempre agenti di cambiamento nella Digital Transformation ed interessati a tutte le innovazioni tecnologiche che il mercato possa offrire, in Engineering 365 ci siamo interrogati sull’edge computing. Come per gli inizi del cloud, non si è ancora d’accordo su una definizione univoca di edge computing: per alcuni “l’edge” è riferito agli smartphone, per altri è un server in una struttura alla base di un ripetitore. Tutte queste definizioni sono accurate, perché l’edge può significare cose diverse per diversi casi d’uso: l’edge computing è importante in tutto, dalla personalizzazione in tempo reale all’implementazione del 5G.

Di fatto, dei 500 miliardi di dollari di crescita previsti per l’IoT fino al 2020, Gartner stima che circa il 25% sarà direttamente correlato alla tecnologia edge. Quindi, invece di concentrarsi sul fattore di forma limite, è importante comprendere il ruolo che svolge nel sistema e definire obiettivi e confini chiari attorno ad esso. Con questo in mente, iniziamo con una definizione ai fini di questo pezzo.

Definizione: Edge computing in generale significa elaborare i dati vicino a dove si trova l’utente finale.

Le ultime stime indicano che il 75% dei dati aziendali dovrebbe essere elaborato grazie all’edge computing entro il 2020. Queste cifre potrebbero continuare a salire ancora per un po’ a causa dell’alterazione del panorama di Internet. Internet è ciò che vogliamo che sia. È modellato sulla forma dei nostri desideri. E i nostri desideri sono velocità più elevate, definizione più elevata e più schermi per vederli tutti. Il passaggio a contenuti ad alta intensità di banda e ad un numero crescente di “cose” sta consentendo all’edge computing di essere al centro dell’attenzione in una vasta gamma di settori.

Customer experience

L’edge si riferisce alla posizione in cui gli utenti e i loro dispositivi si incontrano. È una piattaforma distribuita che si estende il più possibile verso il cliente, riducendo le distanze e, di conseguenza, il tempo necessario per essere serviti, ottenendo una maggiore larghezza di banda. Tutto ciò contribuisce in qualche modo a rendere i dati più veloci, il che significa velocità più elevate per gli utenti finali.

Cybersecurity

Trasformando il cloud computing in un’architettura cloud di calcolo più distribuita, con elaborazione, archiviazione e applicazioni distribuite su una vasta gamma di dispositivi e micro data center, l’ edge computing può ridurre al minimo le interruzioni localizzando eventuali incidenti su un solo punto della rete. In caso di attacco informatico, parti compromesse della rete possono essere sigillate, isolando le aree infette senza chiudere l’intera rete. Ciò comporta un solo dispositivo IoT interessato anziché l’intera rete. Le reti che usano l’edge computing mancano di un singolo punto debole e come tali sono meno vulnerabili. Anche se un dispositivo viene infiltrato, sarà interessata solo una quantità limitata di dati.

Scalabilità

L’Edge computing è in grado di collegare i dispositivi Internet of Things ai micro data center, fornendo la scalabilità e la versatilità essenziali per garantire che rimangano un’alternativa meno costosa ai data center dedicati.I micro data center possono essere facilmente ampliati per far fronte a picchi di carichi di lavoro derivanti da aumenti non pianificati dell’attività degli utenti finali o rispondere all’esigenza di sviluppare, testare e distribuire nuove applicazioni. Una volta che un data center è completamente utilizzato, un altro può essere distribuito nella stessa struttura, a seconda dell’idoneità dello spazio ufficio. La loro natura standardizzata e prefabbricata assicura che possano essere integrati senza problemi.