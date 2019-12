Engineering 365 focus on Employee Experience

La Digital Transformation ha reso il mondo del business, il mondo delle experience. Si parla di experience lato customer, non si parla più di marketing di prodotto ma di experience makerting e così via.

Ed è arrivato anche il momento di parlare di employee experience: la somma di tutte le interazioni che un dipendente ha con il suo datore di lavoro durante la durata del suo rapporto di lavoro. Include il modo in cui il dipendente interagisce con l’azienda e viceversa nel corso del suo lavoro. E include le azioni e le capacità che gli consentono di svolgere il suo lavoro. E, soprattutto, include i suoi sentimenti, emozioni e percezioni di tali interazioni e capacità. Con l’innovazione tecnologica in continuo sviluppo si parla anche di digital employee experience, perché anche la modalità di lavoro è profondamente cambiata.

Non si tratta solo dell’impatto sulla customer experience, ma anche dell’impatto sui dipendenti. Si tratta di trattarli come umani, non come ingranaggi nelle ruote del successo aziendale. Si tratta in definitiva di prendersi cura di persone come le persone, tenendo ben presente che la tecnologia è un tool a supporto dell’attività umana. Ecco perché soluzioni come Dynamics 365 con il modulo Talent sono dedicate allo sviluppo delle risorse umane, non solo come HR aziendali, ma orientate al training, all’evoluzione di ogni persona.

In un sondaggio, il 61% degli employee ha affermato che lo stress sul posto di lavoro li aveva resi malati e il 7% ha dichiarato di essere stato effettivamente ricoverato in ospedale. Lo stress del lavoro costa ai datori di lavoro oltre 300 miliardi di dollari all’anno e può causare 120.000 morti ogni anno. E’ molto importante iniziare a strutturare una strategia efficace di worklife balance.

Con il supporto di un tool come Dynamics 365 for Talent è possibile cambiare il clima percepito in azienda e migliorare la soddisfazione degli employee, migliorando così anche la loro performance e il lavoro stesso.

Ecco alcuni suggerimenti per migliorare la employee experience a livello di clima aziendale e motivazionale.

Crescita e sviluppo: lavorare insieme per stabilire obiettivi di carriera, sviluppare un piano di carriera e lavorare per raggiungerlo.

Feedback e coaching: fornire feedback costruttivi sulle prestazioni dei dipendenti e aiutarli a mantenere o migliorare le loro prestazioni.

Riconoscimento e apprezzamento: prendersi il tempo necessario per riconoscere il merito ai dipendenti per il lavoro che svolgono, condividendo i loro contributi con il resto dell'organizzazione e mostrando gratitudine su base regolare.

Leadership: molte cose rientrano in questa definizione, ma sto pensando alla leadership "a servizio" degli employee

Comunicazione: deve essere aperta, onesta, schietta, trasparente e continua; questo include la condivisione di informazioni sull'azienda, ad es. vendite, entrate, personale, sfide, ecc.

Team working: lavorare insieme, giocare insieme; interessarti sinceramente al tuo staff o ai tuoi collaboratori.

Contributi: far conoscere ai dipendenti l'impatto che stanno avendo sui loro clienti, sull'azienda; assicurarsi di comprendere il "perché" dell'azienda e il modo in cui contribuiscono.

Fiducia e rispetto: creare un ambiente in cui i dipendenti sono affidabili e rispettati, oltre che rispettosi.

Responsabilizzazione: consentire ai dipendenti la libertà di svolgere il proprio lavoro; consentire loro di intraprendere le azioni giuste; e dare loro l'autorità di prendere decisioni nei loro ruoli quotidiani che semplificano il loro lavoro e rendono le cose più efficienti – per loro stessi e per i loro clienti.

Successo: aiutare i dipendenti ad avere successo definendo prima cosa significa per ogni individuo e quindi lavorando insieme per garantire che ciò accada a livello personale e aziendale

Allineamento: i dipendenti in linea con la visione, la missione, lo scopo e i valori dell'azienda avranno sicuramente un'esperienza migliore di quelli che non lo sono, meglio pensare ad assunzioni in linea con quella value proposition.

Un buon clima aziendale crea un ambiente più produttivo, così che gli employee siano più performanti. Ci sono anche tool fisici e virtuali che possono supportare la performance di ciascun employee e il buon funzionamento dell’intero ciclo aziendale.

Il luogo di lavoro è diventato non solo fisico ma virtuale e digitale e questo diventa un fattore abilitante per molte aziende. Ecco perché diventa molto importante avere anche una strategia di Digital Modern Workplace, supportata da soluzioni come Dynamics 365 e tool di collaboration come SharePoint, Microsft Teams, OneDrive.

Il Digital Workplace deve quindi basarsi su un approccio continuo e costante, finalizzato all’elaborazione di strategie più vicine alle reali esigenze dell’utente, efficaci per facilitare le pratiche di lavoro, con un’attenzione all’innovazione, alla fruibilità e alla mobilità.

Un Digital Workplace efficace scollega il lavoro da una posizione fisica prestabilita per gran parte del tempo. Questa liberalizzazione ha diverse implicazioni non solo sul luogo in cui le persone possano lavorare, ma anche su come si formano le squadre di lavoro e su come si riuniscono le persone per risolvere problemi ad hoc.

Per Microsoft e per noi di Engineering 365, il Modern Workplace è una strategia che accompagna la trasformazione digitale delle organizzazioni, permettendo di adeguarsi al veloce cambiamento tecnologico, offrendo un modo di lavorare sempre più intelligente, mettendo al centro le persone e costruendo esperienze personalizzate, ricche e sicure