Engineering 365 focus on ERP and IoT for business

L’Internet of Things (IoT) è una delle tecnologie che ha prosperato soprattutto tra le Industry: i sensori IoT sono già al servizio delle aziende in attività di ricerca, di supply chain e predictive maintenance. Per aumentare la propria portata, l’IoT ha unito le sue capacità con la pianificazione delle risorse aziendali (ERP).

Come Engineering 365 sappiamo bene che le soluzioni ERP sono la chiave di svolta per tutte le aziende. L’implementazione di Microsoft Dynamics 365 aiuta a sviluppare strategie e processi per rimanere competitivi nella Digital Transformation: i benefici di gestione sono diffusi in ogni settore dell’azienda dalle HR al Finance fino alla Logistica. L’integrazione all’interno di Dynamics 365 di IoT e AI garantisce un flusso di dati qualitativo e una gestione a 360°sia lato cliente, sia lato produzione sia lato Operations. E’ noto infatti che i dispositivi IoT, essendo iperconnessi, supportino gli ERP nella fornitura di informazioni necessarie. I sensori IoT raccolgono le informazioni necessarie in un determinato periodo di tempo, creando le condizioni per nuove modalità di business. Grazie inoltre, all’integrazione con Power BI, il tool di business intelligence, l’analisi dei dati e i report creati sono sempre precisi e puntuali, oltre che personalizzabili. Dynamics 365 può potenziare la business intelligence. Le aziende effettueranno un’analisi del periodo di tempo delle prestazioni dei loro prodotti sulla base del fatto che aggiorneranno il prodotto e le diverse parti di business intelligence. Per questo, inseriranno il machine learning e i Big Data Analytics per ottenere informazioni preziose dalle informazioni accumulate dai dispositivi IoT.

I vantaggi di Dynamics 365 nel campo delle Operations sono molteplici: affrontare la sfida dei servizi e della manutenzione del prodotto richiedevano l’uso di numerosi tool che difficilmente poi si integravano, mentre grazie alla soluzione di casa Redmond che integra le funzionalità ERP e CRM all in one, il flusso di gestione è univoco. Le prestazioni di ogni prodotto sono monitorate e analizzate così da poter migliorare continuamente la produzione, grazie a un archivio di produzione, modelli digitali e dati sempre aggiornati.

Lato customer service i dati sempre aggiornati grazie ai sensori IoT, la profilazione del cliente è continua in modo da poter sia proporre offerte dedicate ed esclusive, aumentando, quindi, la fidelizzazione stessa del cliente e offrendo una customer assistance puntuale senza dover ricominciare da capo ogni volta. A ciò, si può integrare l’utilizzo di chatbot per il customer service in modo da snellire le richieste più quotidiane e meno impegnative, lasciando libere le risorse di occuparsi di casi più complessi, e poter avere il tempo di provare ad implementare nuove strategie per velocizzare la customer assistance e aumentare la customer satisfaction.

Gartner prevede che entro la fine del 2019, l’AI creerà più posti di lavoro. Mentre 1,8 milioni di posti di lavoro andranno persi per l’automation – con la supply chain come focus – verranno creati 2,3 milioni. In particolare, secondo il rapporto di Gartner, questi potrebbero essere focalizzati sull’istruzione, la sanità e il settore pubblico.

Grazie a Dynamics 365 i fornitori di servizi di AI hanno fatto uno sforzo concertato per presentare la loro tecnologia come qualcosa che possa lavorare a fianco dei professionisti umani, aiutandoli con compiti ripetitivi lasciando la “parola finale” a loro. Ciò significa che le industrie traggono vantaggio dalla crescita dei posti di lavoro umani dal lato tecnico – quelle necessarie per implementare la tecnologia e addestrare la forza lavoro a utilizzarla – pur mantenendo i professionisti che svolgono il lavoro effettivo.