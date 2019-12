Engineering 365 focus on ERP platform

Per molti anni, sia i CEO sia i CIO hanno discusso su quale fosse la strategia di selezione del software migliore: una soluzione monouso o una soluzione di pianificazione delle risorse aziendali (ERP)? Il dibattito è altrettanto energico quando si tratta di costruire piuttosto che acquistare la soluzione. Il termine “soluzione integrata” di solito significa ERP. Queste sono soluzioni che coprono quasi tutti i processi aziendali dell’impresa, rispettando gli obiettivi sfidanti. D’altro canto, una soluzione monouso ha la necessità di integrarsi con altri sistemi – o almeno con quelli strettamente correlati – e ciò diventa rapidamente evidente.

Questa potenziale necessità di integrazione è uno dei maggiori problemi che in Engineering 365 abbiamo riscontrato con soluzioni monouso. Porta allo sviluppo di più interfacce che devono essere mantenute, complicando notevolmente il panorama IT all’interno di un’organizzazione. Ad esempio, se un’azienda implementa i migliori sistemi di acquisto e produzione, è quasi obbligatorio che questi sistemi si integrino per gestire le supply chain ed essere efficienti.

In Engineering 365, grazie alla nostra ventennale expertise in questo campo, sappiamo quanto una soluzione ERP adeguata possa fare la vera differenza. Microsoft Dynamics 365 è la soluzione in cloud che unisce le funzionalità ERP e CRM all in one, garantendo un’altissima qualità strategica e processuale per ogni tipologia di business.

Con l’aumento dell’adozione del cloud negli ultimi 10 anni, è emersa una nuova generazione di soluzioni pensate come piattaforme software aziendali progettate attorno a un sottoinsieme di processi aziendali strettamente correlati, anche se la progettazione iniziale non intendeva essere più di una soluzione a scopo unico. Dynamics 365 è la soluzione integrata per eccellenza: integrazione nativa con Power BI, lo strumento business intelligence, e la possibilità di integrare le soluzioni di collaboration come SharePoint, Microsoft Teams, OneDrive. Queste soluzioni coprono tutti i processi aziendali in base alla progettazione cercando di rispondere alla esigenze specifiche di ogni business, comprendendo nel contempo anche quelle del cliente. Ciò rende le piattaforme software aziendali molto più facilmente estendibili ad altre aree.

Le caratteristiche chiave di queste soluzioni, come Dynamics 365 includono:

Competenza in materia ineguagliata nei processi aziendali che coprono. Estrema flessibilità, con piattaforme configurabili che forniscono contemporaneamente le migliori pratiche pronte all’uso. Sistemi SaaS (Software as a service) che sono scalabili e sfruttano il cloud. La capacità di integrare e interfacciarsi con altre soluzioni.

Alcune indicazioni su e per installare Dynamics 365: