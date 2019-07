Engineering 365 focus on: Finance

La strategia e l’operatività aziendale hanno subito numerosi cambi di rotta e rivoluzioni grazie alla Digital Transformation. Noi di Engineering 365 abbiamo visto, grazie alla nostra più che ventennale esperienza nel mondo del business, quanto sia diventata cruciale la figura del CFO (Chief Financial Officer).

Non si pensa più al CFO come una figura tecnica, e al settore Finance come un settore esclusivamente operativo guidato dal business. Oggi il CFO, e l’area Finance di conseguenza, hanno le più grandi opportunità di assumere un ruolo cruciale in azienda: sia nella creazione di valore in ogni LOB (Line of Business), sia di “information broker” a supporto delle decisioni strategiche e nella parte più pragmatica delle operazioni Finance.

In Engineering 365, durante il nostro supporto consulenziale ai clienti e nella implementazione della soluzione Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, abbiamo riscontrato che ci sia la necessità di un deciso cambio di mentalità, competenze e attività, nel quadro della Digital Transformation in corso e dei conseguenti impatti continui su processi, organizzazione e allocazione delle risorse.

Secondo un’indagine IDC, il 56% dei CEO pensa che la figura che più aumenterà di importanza nei prossimi 3 anni è appunto il CFO. Il 47% indica invece il COO (Chief Operations), il 44% il CIO/CTO, il 34% il CMO (Chief Marketing), e il 20% il CHRO (Chief Human Resources).

Per riuscire a fare davvero la differenza e diventare un Digital CFO, c’è la necessità, appunto di innovare non solo i processi ma anche gli strumenti utilizzati per essere più performanti. Una soluzione come Dynamics 365 for Finance and Operations garantisce il supporto perfetto per l’accelerazione del business. Il CFO, grazie a questo supporto, può simulare scenari (performance, profittabilità, sostenibilità, …) per i prossimi anni, facilitare il business planning per le LOB e gli altri C-Level, in coerenza con budget e piani strategici, suggerire azioni di risposta ai cambiamenti di business.

Grazie alla Robotic Process Automation (RPA) in Dynamics 365 for Finance and Operations. È possibile automatizzare tutte le attività time consuming e a basso valore aggiunto. Si pensi a processi ripetitivi ma cruciali come le registrazioni contabili, le chiusure periodiche, le riconciliazioni. Oltre allo snellimento e alla velocità della compilazione, si registra anche una significativa riduzione di errori, rispetto all’esecuzione manuale, oltre ad un significativo aumento dell’immediata compliance. In una logica di BPR (Business Process Re-engineering) l’automazione dei processi snellisce i processi contabili e migliora le attività di accounting, ottimizzando anche il revenue management.

Il CFO oggi deve dare contributi fondamentali per esempio per crescita aziendale, anche internazionale, per temi come fusioni e acquisizioni (M&A), spin-off, outsourcing, integrazione dei canali commerciali fisici e online (omnicanalità), e delle filiere produttivo-logistiche (supply chain), governance e allineamento delle subsidiary. Questo significa che l’area Finance collabora sempre di più con l’IT department, anche grazie a tool come Dynamics 365 for Finance and Operations che permettono a tutta l’azienda di collaborare per un unico fine, sfruttando le potenzialità dell’innovazione digitale.