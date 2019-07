Engineering 365 focus on: IoT, AI e Machine Learning

La Digital Transformation come processo strategico ed operativo coinvolge tutti i settori del business ed apporta cambiamenti sia nella metodologia sia nei tool impiegati.

Grazie alla nostra ventennale partnership con Microsoft, come Engineering 365 abbiamo visto e supportato la crescita di numerosi tool essenziali per lo sviluppo di ogni business. Il cliente può diventare sempre più esigente, e compito di un buon digital change agent come Engineering 365 è quello di far entrare il cambiamento strategico ed operativo nella cultura aziendale del cliente stesso, vincendo resistenze e pregiudizi. Ogni soluzione ha i suoi pro e contra, Microsoft Dynamics 365 è sicuramente quella che può interpretare al meglio il cambiamento e supportare l’innovazione digitale.

Tra le tecnologie più innovative e coinvolgenti ci sono IoT, AI e machine learning: ognuna di esse, sia singolarmente, sia integrata come in Dynamics 365, contribuisce all’accelerazione di ogni business.

IoT

Il mondo degli oggetti connessi è in continua espansione, ed anche il numero di dispositivi collegati tra loro consentendo così l’evoluzione dei processi di Internet of Things, rendendoli sempre più accurati. Smartphone e computer non sono gli unici dispositivi intelligenti di utilizzo comune, ma sono stati messi in produzione e commercio numerosi nuovi prodotti, come porte intelligenti o orologi intelligenti, e tutti possono essere collegati insieme. Aumentando il numero di dispositivi, l’uso personale e di business diventerà una possibilità per quanto riguarda l’IoT. Le “smart city” guidate da questa tecnologia rappresentano una possibilità in futuro, e ci sono già paesi che hanno preso in considerazione questo aspetto.

L’IoT è un’integrazione implementata nativamente in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, il tool dedicato alla gestione di settori come Manufacturing, Retail, pronto a soddisfare le esigenze anche più custom di ogni cliente.

AI (intelligenza artificiale) e Big Data

In futuro, l’uso dell’IoT aumenterà e ci saranno più dispositivi intelligenti e connessi. Ciò significa anche che ci saranno più dati che devono essere elaborati. I Big Data continuano e continueranno ad aumentare di volume e crescerà sempre più la necessità di strumenti adatti per gestirli. L’Intelligenza Artificiale sembra essere la soluzione perfetta.

Il mercato dell’intelligenza artificiale (AI) è stato valutato a $ 21,5 miliardi nel 2018 e raggiungerà probabilmente $ 190,6 miliardi entro il 2025. I principali driver per il mercato AI sono i grandi dati in crescita, l’adozione crescente di applicazioni e servizi basati su cloud e un aumento della domanda di assistenti virtuali intelligenti.

Grazie all’AI i customer service possono migliorare la customer experience e la customer satisfaction: grazie all’utilizzo di sistemi di assistenza virtuale (Chatbot etc.) le domande più standard ricevono una risposta più veloce, permettendo agli operatori umani di dedicarsi con maggiore accuratezza alla risoluzione di problemi più complessi. Questo significa che migliorando le prestazioni del customer service migliora anche il customer engagement, un cliente felice è un cliente che ritorna e consente l’aumento del ROI per l’azienda.

Machine Learning

Il Machine Learning si sta sviluppando in maniera veloce, smart e anche agile. L’apprendimento automatico delle macchine supporta la gestione dei volumi di dati generati sia dai Big Data sia dal crescente numero di dispositivi IoT. La potenza di calcolo, la struttura stesse delle macchine, con i nuovi Edge computer inizia a fare decisamente la differenza, snellendo processi e supportando strategie di business innovative e competitive sul mercato. Lo sviluppo dell’AI e del Machine Learning è significativo anche a livello di investimenti da parte delle aziende, IDC prevede, infatti, che cresceranno fino a superare i 52 milioni di dollari entro il 2021.

Oggi i computer possono elaborare e analizzare set di dati grandi e complessi in millisecondi. Insieme alla capacità di apprendimento automatico e alla capacità analitica rapida e colossale è possibile usufruire di uno strumento di Business Intelligence (BI) in grado di eseguire la scansione di dati aziendali sempre crescenti e complessi, tenere traccia delle tendenze, analizzare ciò che trova e fornire approfondimenti e potenziali soluzioni.

L’integrazione dell’AI nelle applicazioni e l’adozione di Advanced Analytics che utilizzano dispositivi di AI e Internet of Things (IoT), stanno aiutando il passaggio da un mondo mobile-first cloud-first a un nuovo mondo che sta per essere “costituito da una nuvola intelligente e un margine intelligente”, grazie anche al supporto di machine learning supportato dall’edge computing