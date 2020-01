Engineering 365 focus on IoT for ERP

L’IoT (internet of things) è in continua evoluzione ed espansione come strumento di business all’interno delle aziende. Ma l’IoT da solo non basta per una gestione a 360° gradi dell’azienda: il flusso dei dati è in aumento, il mercato sempre più competitivo, e come è possibile far risaltare il proprio valore aggiunto, aumentare la customer satisfaction, e incrementare la ROI? Tutti i nuovi tool hanno bisogno di una soluzione che possa sfruttare al meglio le loro potenzialità: è questa soluzione è l’ERP,in particolar modo Microsoft Dynamics 365 che unisce le funzionalità ERP e CRM in cloud all in one con diverse integrazioni native, tra cui lo strumento di business intelligence, Power BI.

Ecco qualche utile integrazione IoT-ERP.

Sensori collegati

L’attuale IoT è generalmente determinato da una corrispondenza inclusiva, per rendere la struttura specializzata e creare una notevole stima degli affari dopo qualche tempo, il diffuso mix di sensori dinamici deve essere parte di un ERP. Alcuni di questi sensori possono estendersi dai componenti del prodotto impiantati correlati con applicazioni Near Field Communications (NFC) attivate dallo scambio, a parti di apparecchiature che quantificano e trasmettono informazioni dinamiche per facilitare la procedura di assemblaggio.

Informare il top management e l’azienda

L’utilizzo dell’espressione “enorme informazione” (BD) implica solo questo: enorme. Poiché la stima focale di qualsiasi framework ERP efficace sopravvive e trasmette lo spessore e la “freschezza” delle sue informazioni, i framework BD possono riempire mentre il canale informativo si concentra per le fasi ERP. Quando si tenta di ottenere dati aziendali preziosi dopo un po’ di tempo, i sensori IoT si riempiono mentre il “motore” sul trasporto aziendale e i framework BD parlano al “conducente”, supervisionando e trasmettendo efficacemente set di dati espliciti che potrebbero essere ottenuti in modo produttivo dai moduli ERP a valle. Questo significa che l’azienda dispone di dati sempre “freschi” e interpretabili da strumenti di business intelligence per permettere all’azienda stessa di strutturare nuove strategie, grazie anche al supporto di Dynamics 365, ed esaltare il proprio valore aggiunto sul mercato.

Realtà aumentata

Mentre questo componente di supporto nella griglia ERP e IoT è di nuovo in gran parte guidato dalle innovazioni dei sensori, esistono vari gadget di realtà allargata coordinati dal middleware che si inseriscono come mediatori delle informazioni dei sensori. Quando si distingue l’azione da questi gadget, le informazioni che seguono possono essere trasmesse ai framework BD per l’ordinamento e la canalizzazione, prima di vivere infine in almeno un modulo ERP per attività aggiuntive.

La catena di procedure viene attivata dall’azione uomo / macchina incorporata che viene, quindi, trasformata in informazione, che alla fine si risolve in dati di produttività della macchina su uno stadio ERP. Quando il cerchio a monte è terminato, i risultati conclusivi vengono trasmessi continuamente al diretto interessato che sia il CEO, il CIO o il CTO.