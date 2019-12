Engineering 365 focus on IT Agility and ERP

L’IT è uno degli agenti di cambiamento della Digital Transformation, sia a livello strategico sia a livello operativo all’interno dell’azienda. La flessibilità, la continua evoluzione, e l’aggiornamento costante delle competenze fanno da sostrato fondamentale per ogni IT che voglia davvero fare la differenza: anche in Engineering 365, a livello consulenziale, sappiamo quanto sia importante fare la differenza sia per noi sia per i nostri clienti. Ecco perché pensiamo sempre al concetto di “IT Agility”, il principio organizzativo che valorizza la capacità di adattarsi efficacemente e rapidamente a ogni mutevole domanda di clienti, mercato e dipendenti. Ma alla base, è necessario un mix di dati, processi e applicazioni aziendali per funzionare al meglio all’interno di un ecosistema, e di fungere da supporto esterno fisico e digitale per i clienti.

Non appena le esigenze dei clienti e del mercato cambiano, le priorità aziendali cambiano per reagire. Ogni giorno vediamo che ciò accade come tecnologie intelligenti come Predictive Analytics, Internet of Things (IoT), intelligenza artificiale (AI), machine learning e blockchain. Queste tecnologie sono in cima alle liste d’innovazione dei CEO.

Tuttavia, senza la giusta suite ERP e l’approccio giusto per estenderla, i dirigenti non potranno mai realizzare appieno il pieno potenziale dei loro investimenti digitali.

Per decenni, i sistemi di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) sono stati visti come attivatori di funzioni fondamentali per l’azienda: ci sono alcune revisioni da fare per supportare le aziende in alcune sfide significative per le attuali strategie digitali.

In un certo senso, la configurazione classica di una soluzione ERP può supportare processi altamente automatizzati e consentire agli utenti di interagire con un’unica interfaccia. Grazie a Microsoft Dynamics 365 e tutte le sue integrazioni native di tecnologia avanzata, è possibile rendere più agile e smart l’intero sistema. La raccolta dati non rappresenta più un problema e nemmeno la gestione strategica degli stessi, grazie a tool di business intelligence Power BI. In generale, grazie a Dynamics 365 è possibile utilizzare funzionalità specifiche necessarie per testare nuovi modelli di business, scenari ed esperienze dei clienti, poiché componenti diversi condividono gli stessi dati o codice, le aziende devono ridimensionare l’intero sistema ERP.

Un sistema ERP è caratterizzato da applicazioni indipendenti e intrecciate che forniscono funzionalità end-to-end per un determinato compito. Di conseguenza, tali sistemi diventano fondamentali per la gestione dell’attività operativa di un’azienda, in quanto determinano se un’azienda possa ad esempio, produrre correttamente i prodotti, gestire un negozio di e-commerce ininterrotto o gestire le attività finanziarie e contabili senza errori.

I team IT hanno il compito di considerare ogni possibile connessione e interazione con altri componenti conducendo test approfonditi, documentazione e più gate di qualità. I cambiamenti possono facilmente richiedere molti mesi e comportano ancora il rischio di interrompere l’attività quotidiana. I sistemi altamente modificati possono anche diventare sempre più complessi da mantenere nel tempo e causare una serie di modifiche implementate attraverso la distribuzione regolare di patch e aggiornamenti. Ecco perché è importante non solo scegliere una soluzione che viene regolarmente aggiornata come Dynamics 365 ma anche una società di consulenza come Engineering 365 che possa essere il partner ideale per la migrazione all’ERP stesso, con soluzioni standard e custom per ogni tipo di esigenza del cliente.

Reagire alle mutevoli richieste dei clienti e alle dinamiche del mercato in tempo reale richiede un approccio rapido ed iterativo a prova ed errore che consenta una rapida sperimentazione di nuove funzionalità, senza aggiungere rischi alle operazioni quotidiane. Grazie a Dynamics 365 e alle sue integrazioni sarà possibile fare semplici modifiche, processi completamente nuovi, applicazioni autonome con persistenza dei dati separata e funzionalità all’avanguardia come il machine learning o l’IoT integrati nei processi aziendali. Ogni “estensione” si occupa di svolgere il proprio compito al meglio, ma rimanendo all’interno dello stesso sistema Dynamics 365 che unendo le funzionalità di ERP e CRM all in one consente di affrontare il business in maniera univoca, ma, nel contempo, diversificata per ottemperare alle diverse richieste di ogni settore.