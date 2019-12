Engineering 365 focus on leaders as digital heroes

Confrontandoci come Engineering 365 con alcuni nostre lead sulla strategia ERP della loro azienda, molti sembrano credere di avere la soluzione ERP necessaria per supportare il business. Le soluzioni ERP tradizionali funzionano senza dubbio come previsto quando sono state introdotte per la prima volta: gestire le transazioni di back-office, supportare l’efficienza operativa e ridurre i costi. Questo è certamente un risultato meritevole, ma con l’avvento della Digital Transformation le esigenze sono differenti, in continua evoluzione e sempre più rapide. Le precedenti tecnologie ERP mancano di flessibilità, potenza e integrazione per supportare i processi end-to-end. Pochi consentono all’azienda di monitorare e analizzare la customer experience o fornire le informazioni immediate necessarie per ottimizzare la gestione dell’esperienza.

Ecco perché è necessario adottare una soluzione come Microsoft Dynamics 365 per reinventare i modelli di business e affermarsi come vincitori nell’economia digitale. Uno dei primi passi è la migrazione da alcuni sistemi on-premise a soluzioni in cloud per trasformare l’approccio ai processi aziendali, alle esperienze dei clienti e alla cultura aziendale. Una moderna soluzione ERP funge da spina dorsale per questa trasformazione.

Gli agenti della promozione del cambiamento in azienda devono essere i CEO e i CIO: i primi per far avanzare la ROI aziendale e strutturare strategie utili per il vantaggio competitivo, i secondi per implementare delle soluzioni ERP di successo come Dynamics 365, e far comprendere all’intera azienda i vantaggi della Digital Transformation, supportando i CEO nell’aggiornamento hardware e software.

Un elemento critico della Digital Transformation è il supporto per i processi aziendali end-to-end integrati. Dynamics 365 aiuta a garantire che tutti i processi in un’azienda siano connessi e condividano informazioni aggiornate e accurate. Nel mercato odierno, Dynamics 365 è in grado di accettare gli ordini, gestire supply chain e operations, ottimizzare l’evasione degli ordini e la consegna dei prodotti, elaborare i pagamenti senza problemi e gestire in modo efficiente problemi di garanzia e reclami, e ottimizzare il warehouse management. Se uno di questi componenti del processo presenta dei difetti, la customer experience può non soddisfare le aspettative: il primo passo per perdere quote di mercato rispetto alla concorrenza.

Dynamics 365 ha le integrazioni con l’AI e l’IoT e fa parte della prossima generazione di soluzioni ERP che supporta la Digital Transformation e apre la strada all’innovazione del modello di business. Riunendo processi aziendali integrati, risorse di dati avanzati e nuove informazioni sulle esperienze dei clienti e dei dipendenti, una moderna soluzione ERP può aiutare l’azienda a evolversi per diventare un’impresa intelligente. E questa è una pietra miliare fondamentale per le aziende leader di oggi.

I CEO e i CIO devono lavorare in sinergia perché il cambiamento virtuale diventi una solida realtà: i pregiudizi dei colleghi devono essere abbattuti sia a livello emotivo che oggettivo. Rassicurare ma far comprendere che il cambiamento verso l’orizzonte digitale è qualcosa di necessario e di utile per migliorare il proprio lavoro, per dedicarsi davvero a strategia ed innovazione. Ecco perché sono queste figure i digital heroes, esperti che hanno il know-how per garantire che i processi siano ben integrati, che le operazioni siano eseguite con la massima efficienza e che il business utilizzi la tecnologia cloud per consentire un rapido adattamento alle mutevoli condizioni del mercato.