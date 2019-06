Engineering 365: Focus on Manufacturing

Engineering 365 si colloca come top player nella consulenza e gestione di progetti legati al mondo Manufacturing. La soluzione Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations è il supporto perfetto per attuare la Digital Transformation nelle aziende.

L’Industry 4.0 è una tendenza dell’automazione industriale che integra alcune nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di lavoro, creare nuovi modelli di business e aumentare la produttività e la qualità produttiva degli impianti.

Questo ha significato per il Manufacturing un’evoluzione rapida e una necessità di risolvere le criticità di settore in maniera innovativa e in linea con la trasformazione digitale.

Tra i nostri contributi a questo mercato in evoluzione Abbiamo sviluppato SO99AXi, un innovativo strumento integrato alla soluzione ERP Dynamics per rispondere alla domanda della supply chain ed alle sfide legate alla distribuzione. L’applicativo è disponibile anche sul nuovo Marketplace AppSource di Microsoft per Dynamics 365 for Operations, con la possibilità di avere anche versioni trial dell’applicativo.

L’installazione di Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations unitamente alla nostra conoscenza della Digital Transformation è in grado di capitalizzare nuovi modelli di business, e dal lato tecnico, eccellere nella coerenza della produzione, per garantire non solo la massima efficienza dei processi ma anche un alto ritorno a livello di ROI.

La piattaforma Dynamics 365 for Finance and Operations offre alle organizzazioni la flessibilità di cui hanno bisogno per dare priorità ai piani di crescita rispetto ai vincoli IT, maggiori opzioni di integrazione e maggiore flessibilità per personalizzare le applicazioni e migliorare l’usabilità. Progettato per offrire risultati fornendo funzionalità di machine learning, AI, cloud e app possono dare un significativo contributo alla crescita del business.

Dynamics 365 for Finance and Operations per il cloud crea e rafforza un sistema di conoscenza di autoapprendimento che orchestra l’AI e il machine learning dallo shop floor al management attraverso le reti di fornitori. Avere un’infrastruttura basata su cloud che integra servizi Web ERP di base, app e monitoraggio in tempo reale per fornire un flusso costante di dati agli algoritmi di AI e machine learning accelera la rapidità con cui l’intero sistema impara.

Progettare il supporto dell’Internet of Things (IoT) a livello di struttura dei dati per realizzare strategie di business quasi real time. Dynamics 365 for Finance and Operations ha il potenziale per sfruttare l’enorme flusso di dati che i dispositivi IoT generano fornendo il giusto supporto per una gestione intelligente. Fornire dati basati sull’ IoT alle app di AI e di machine learning continuerà a colmare il divario di intelligence che molte aziende affrontano oggi mentre perseguono nuovi modelli di business.

Progettare algoritmi di machine learning per aumentare la tracciabilità per prevedere quali siano i lotti di qualità più alta o più bassa e da quali fornitori provengano. Gli algoritmi di machine learning eccellono nel trovare pattern in diversi set di dati applicando continuamente algoritmi basati su vincoli. I fornitori variano ampiamente nei loro livelli di prestazioni di pianificazione della consegna e della qualità. Utilizzando il machine learning, è possibile creare un’applicazione track-and-trace in grado di indicare quale lotto tra i fornitori è il più rischioso e anche quelli di qualità eccezionale.