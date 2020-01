Engineering 365 focus on Microsoft Azure Synapse Analytics

Microsoft ha annunciato un prodotto che sembra fondersi insieme per fornire analisi end-to-end su larga scala sulla sua piattaforma cloud con Synapse Analytics.

Nel corso degli anni, in Engineering 365 abbiamo assistito alla migrazione di massa nel cloud mentre le aziende si sono registrate a migliaia per catturare i vantaggi di elaborazione flessibile e archiviazione su larga scala. Ma negli ultimi cinque anni circa, quello che abbiamo visto è stato che la prossima iterazione di quella rivoluzione tecnologica, in cui le aziende avrebbero usato le loro crescenti riserve di dati per ottenere informazioni più tangibili sul business ha rallentato. I dati sono diffusi su grandi data lake, data warehousing, pipeline di dati ed è difficile tradurre i vantaggi dei dati in analisi utilizzabili. Recentemente, Microsoft ha annunciato un prodotto che sembra fondere tutto ciò insieme per fornire analisi end-to-end su larga scala sulla sua piattaforma cloud con Synapse Analytics, che è un marchio di Azure SQL Data Warehouse – annunciato per la prima volta nel 2015.

Cosa c’è di unico in Azure Synapse Analytics?

Synapse Analytics mira a unificare una serie di carichi di lavoro di analisi, tra cui data warehouse, data lake, machine learning e pipeline di dati che fungono da ponte tra tutte queste cose. Il motore del data warehouse di base è stato potenziato con nuove funzionalità per andare direttamente contro altre piattaforme di data warehouse cloud, inclusa la possibilità di includere carichi di lavoro attraverso un’infrastruttura esplicitamente fornita o su richiesta (senza server), ognuna con il suo modello di prezzo specifico.

Il momento più importante è l’integrazione di Apache Spark, Azure Data Lake Storage e Azure Data Factory con un’interfaccia utente web unificata. La potente combinazione di Spark con Azure Data Lake Storage (ADLS) e Azure Data Factory insieme nell’interfaccia utente offre agli utenti il controllo su entrambi i data warehouse / data lake e consente la preparazione e la gestione dei dati.

Un’altra cosa interessante di Azure Synapse è che le organizzazioni che lo usano possono avere le tempistiche del progetto misurate in ore e non settimane o mesi. Ciò è dovuto al fatto che Synapse utilizza il linguaggio Transact-SQL (T-SQL) per eseguire query su dati sia relazionali che non relazionali su scala petabyte. In una situazione di demo, Synapse ha impiegato 9 secondi per eseguire una query complessa su un set di dati in scala petabyte. Quando la stessa query su Google Big Query, ha richiesto molto tempo, circa 11 minuti, secondo Microsoft. In questa particolare occasione, la query su Synapse è stata 75 volte più rapida rispetto a quando è stata eseguita su BigQuery di Google.

Azure Synapse si integra anche con Power BI e Azure Machine Learning per ottenere approfondimenti per tutti gli utenti, dai data scientist agli utenti aziendali che usano Power BI.

Un altro aspetto importante oltre alla scala in cui Synapse Analytics prende il comando è la concorrenza. Microsoft ha dimostrato durante Ignite che con un minimo di 50 utenti il ​​tempo di risposta alle query di Synapse è stato tre volte più veloce del Red Shift di Amazon e cinque volte più veloce del BigQuery di Google. Poiché è stato ridimensionato da 50 a 150 utenti simultanei, Red Shift ha iniziato a mettere in coda le richieste a circa 100 mentre BigQuery ha iniziato a fallire le richieste superiori a 100 utenti. Synapse, d’altra parte, ha continuato a offrire senza esitazioni, il che è abbastanza impressionante.

L’obiettivo delle piattaforme di analisi è fornire informazioni fruibili e quindi ciò che rende unico qualcosa come Synapse è l’integrazione con Microsoft Power BI, uno strumento che fa parte della versione Office 365 Enterprise E5, che serve oltre un miliardo di dipendenti aziendali in tutto il mondo. Di conseguenza, le aziende possono creare report Power BI e modelli semantici di livello aziendale direttamente dall’area di lavoro di Synapse, dove è in grado di superare altri giocatori.

Le piattaforme di analisi all’avanguardia richiedono anche capacità predittive, motivo per cui Microsoft ha deciso di integrare Synapse con l’Azure machine learning, consentendo agli utenti di ridimensionare, costruire e rendere operativi complessi modelli di machine learning, direttamente dall’area di lavoro di Synapse. Durante una demo, Microsoft ha modellato una semplice query che includeva il punteggio basato sul machine learning scalabile nativo sui nodi Synapse.

Microsoft ha dimostrato con il lancio che risorse innovative con prodotti esistenti possono soddisfare le esigenze dei clienti, rendere più fluide le analisi e fornire sicurezza e conformità agli utenti aziendali in modo più veloce e smart.