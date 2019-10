Engineering 365 focus on Microsoft Dynamics 365 a solution for all

Come Engineering 365 la nostra expertise sul mondo Microsoft e, in particolare, sul mondo Dynamics, è ventennale. Grazie all’esperienza con diverse Industry e diversi clienti, abbiamo potuto apprezzare l’evoluzione della soluzione e dei prodotti correlati. Una suite di prodotti che è in grado di supportare la Digital Transformation.

Negli ultimi anni, Microsoft ha rivoluzionato Dynamics unendo le funzionalità ERP e CRM all in one, facendone uno strumento per gestire la modalità di lavoro dell’azienda sfruttando i team di Azure come machine learning, servizi cognitivi e IoT.

Insieme a Power BI (per visualizzare e analizzare i dati), PowerApps (per creare app personalizzate) e Microsoft Flow (per collegare quelli con Office e altri servizi per creare flussi di lavoro personalizzati), Dynamics 365 è uno dei servizi principali in ciò che a volte Microsoft chiama la sua “piattaforma applicativa aziendale”. Sotto tutti loro c’è un negozio di informazioni commerciali sicure chiamato piattaforma Common Data Service (CDS).

Microsoft sta utilizzando CDS e Flow come base per nuovi servizi come la versione cloud di Project, e ha già creato una vasta gamma di strumenti diversi all’interno di Dynamics come Financial Service, Customer Service, Field Service, Project Service Automation e Resource Planning, così che ogni azienda possa scegliere ciò di cui ha bisogno e ottenerlo in un’interfaccia familiare che assomiglia a Office 365, semplificando la user experience.

Se si avesse la necessità di funzionalità personalizzate, noi di Engineering 365 possiamo sviluppare delle soluzioni custom usando gli stessi servizi di Azure sottostanti che utilizza Microsoft.

CRM ed ERP sono divisioni artificiali: accettare un ordine cliente per un prodotto e sapere se quel prodotto è in magazzino o esaurito fa parte dello stesso processo aziendale, anche se di solito sono considerati “front office” separati e compiti di “back office“. Allo stesso modo, quando il team di manutenzione si allontana e corregge qualcosa sul sito di un cliente, ottenere i pezzi di ricambio che hanno riordinato in modo da non esaurire le scorte dovrebbe far parte dello stesso flusso di lavoro. Infatti, Dynamics 365, unifica i processi e rende più facile non solo la creazione di una strategia di business, ma anche, l’operatività quotidiana.

Gli strumenti di analisi delle vendite, dei clienti e del customer service forniscono informazioni di business su lead e clienti, ad esempio quali accordi vanno male, quali raccomandazioni personalizzate sarebbe preferibile mostrare a un determinato cliente o se uno dei prodotti si sta rivelando inaffidabile e potrebbe avere un problema di progettazione. Dynamics Customer Insights ora copre scenari B2B e B2C, quindi è utilizzabile in una catena di approvvigionamento e per le vendite al consumo.