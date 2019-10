Engineering 365 focus on Microsoft Dynamics 365 for Retail Update

Il settore del Retail è in continuo movimento e sviluppo sia dal punto di vista strategico, sia dal punto di vista operativo. La nostra esperienza in Engineering 365 ci porta a saper individuare le maggiori potenziali criticità del settore e di poter pensare a delle valide alternative. Microsoft Dynamics 365 è una soluzione che si adatta perfettamente alle esigenze di un settore come quello del Retail.

Nell’ultimo periodo, infatti, Microsoft ha rilasciato un update intensificando le offerte cloud aziendali, con particolare attenzione ai retailer.

La suite Microsoft Dynamics 365, che include una vasta gamma di app utilizzate dalle aziende, con questo ultimo aggiornamento la soluzione è particolarmente orientata al Retail e al commercio industriale: due offerte completamente nuove includono un cloud commerciale e un cloud store connesso, rivolti sia ai retailer online che offline.

L’offerta di negozi connessi aiuta i negozi fisici a riunire e analizzare varie forme di fonti di dati del mondo reale, dalle telecamere di sicurezza ai sistemi di sensori più sofisticati. I funzionari dell’azienda hanno descritto casi d’uso più basilari, come un sensore di temperatura utilizzato per avvisare i lavoratori dei problemi di conservazione in una gelateria, a rivenditori più grandi dotati di telecamere e sensori che aiutano con l’inventario, il customer service e altri problemi.

Il cloud commerciale, nel frattempo, è descritto come una soluzione completa che aiuta le aziende di e-commerce e vendita al dettaglio a “unificare meglio le esperienze in-store, call center e digitali”. Ogni offerta cloud è personalizzabile in base alle esigenze del cliente, con il supporto di Engineering 365.

Al di fuori del cloud connesso di negozi e cloud commerciali, Microsoft sta anche aggiornando varie applicazioni esistenti nel portfolio di Dynamics 365.

Queste includono nuove funzionalità orientate alle funzioni del customer service, come i miglioramenti della funzione di Assistente virtuale che consente alle aziende di incorporare i bot nei loro siti Web per rispondere alle domande base dei clienti. In aggiunta, ci sarà una piattaforma che si occupi degli scenari più complessi di customer service e una nuova piattaforma di approfondimento dei prodotti che tiene traccia dei problemi e delle anomalie con i dispositivi collegati, come lavastoviglie o altri elettrodomestici. Questo anche grazie al modulo Field Service, già integrato nella soluzione.

Altre app includono funzionalità per il warehouse management, come una funzione di intelligence IoT nel cloud di gestione della supply chain di Microsoft. Tali funzionalità hanno lo scopo di aiutare le aziende a gestire meglio la supply chain, lo stock, la manutenzione, le prestazioni delle apparecchiature e altre funzioni critiche lungo le catene di approvvigionamento.

Microsoft ha anche affermato che un nuovo strumento di prevenzione delle frodi, rivolto anche ai retailer, sarà generalmente disponibile entro la fine dell’anno.