Engineering 365 focus on Microsoft Dynamics 365 for Talent

La crescente adozione di software per le risorse umane (HR) ha contribuito a semplificare il processo di analisi dei dati e ad accelerare le “connessioni sociali” fornendo al management la velocità necessaria per agire su queste intuizioni in tempo reale e fruibili.

L’implementazione di soluzioni digital per le HR ha iniziato a subire un processo di sviluppo. Le resistenze nelle aziende sono molte, ma l’efficienza del digital ingolosisce le stesse. Microsoft offre con Dynamics 365 for Talent una forte integrazione tra l’applicativo di gestione di HCM Human Capital Management e LinkedIn, una delle piattaforme social più diffuse ed utilizzate per la ricerca di personale.