Engineering 365 focus on MSDyn365 Commerce

Come ben sappiamo in Engineering 365 il mondo del Retail è in continua evoluzione e necessita di strumenti che possano supportarlo al massimo sia nei cambiamenti, sia nella gestione quotidiana del business.

Il 3 febbraio 2020 Microsoft ha presentato la propria offerta del Retail su Microsoft Dynamics 365 alla National Retail Federation a New York City, e annuncerà a breve le date di rilascio delle nuove funzionalità.

Dynamics 365 Commerce – che sostituisce l’attuale app Dynamics 365 Retail di Microsoft – offre un back-office unificato, e-commerce, esperienza in-store, call center e channel experience.

Casa Redmond ha sottolineato che i clienti esistenti di Dynamics 365 Retail passeranno automaticamente a Dynamics 365 Commerce non appena sarà disponibile. I clienti che desiderano mantenere le attuali funzionalità esistenti di Dynamics 365 Retail non vedranno un cambiamento nei prezzi. Altri che vorranno integrare gli aggiornamenti avranno la possibilità di optare per le nuove funzionalità di e-commerce a un costo aggiuntivo. I dettagli sulle varie opportunità di planning verranno comunicate più avanti.

Microsoft annuncia inoltre che sta aggiungendo due nuove funzionalità alla sua offerta di Protezione antifrode di Dynamics 365: Prevenzione delle perdite e Protezione dell’account. Entrambi saranno disponibili per l’anteprima pubblica a partire dall’11 gennaio e l’anteprima pubblica il 2 marzo. La protezione dell‘account ha lo scopo di aiutare i rivenditori a riconoscere i modelli relativi alle attività di commercio elettronico durante la creazione dell’account o il tentativo di dirottamento. Prevenzione delle perdite ha lo scopo di fornire approfondimenti su resi e frodi di sconto.

Microsoft non sta ancora annunciando una data in cui la sua nuova app Dynamics 365 Connected Store raggiungerà l’anteprima pubblica, tutto quello che sappiamo è che sarà “entro l’anno solare”. Anche annunciato lo scorso settembre, Dynamics 365 Connected Store, attualmente in anteprima privata, combina “approfondimenti basati sull’AI” telecamere e sensori connessi all’IoT in modo che i rivenditori ottengano dati di osservazione in tempo reale per migliorare le prestazioni in negozio.

Come già anticipato qui sopra, Dynamics 365 Commerce, basato sulle comprovate capacità di Dynamics 365 Retail, offre una soluzione omnicanale completa che unisce esperienze di back-office, in-store, call center e digital experience. Dynamics 365 Commerce consente di fidelizzare il brand attraverso customer engagement personalizzati con i clienti, aumentare le entrate con una migliore produttività dei dipendenti, ottimizzare le operazioni per ridurre i costi e favorire l’efficienza della supply chain, offrendo in definitiva migliori risultati aziendali e un aumento della ROI.

Questa versione consente la creazione di digital experience utilizzando strumenti di sviluppo e creazione Web integrati per produrre vetrine digitali coinvolgenti e intelligenti. Una piattaforma di marketing connessa che consente ulteriormente la gestione di contenuti, risorse, promozioni, inventario e prezzi su tutti i canali. L’integrazione del modulo di Dynamics 365 for Marketing consente, inoltre, la targetizzazione dei clienti, la creazione di uno storico, e campagne dedicate esclusive. Grazie alla tecnologia di AI integrata.

Costruire la brand loyalty e superare le aspettative dei clienti: utilizzare gli strumenti di marketing per ottenere una visione completa del cliente e rispondere alle sue esigenze a tutti i livelli di coinvolgimento, in base al profilo del cliente, alla cronologia e alle preferenze che fluiscono attraverso i canali fisici e digitali: questo fa la vera differenza nel mondo del Digital Retail.

Dynamics 365 for Commerce consente ai clienti di acquistare quando, come e dove vogliono, su qualsiasi dispositivo, fornendo al contempo la scelta tra i moderni metodi di pagamento e la raccolta o la consegna dei prodotti. Semplifica le operazioni utilizzando l’AI in cloud: promuovendo esperienze di e-commerce omnicanale e operazioni di back-office integrate e ottimizzate attraverso un’intelligenza del cloud radicata, pervasiva e attenta al contesto. E’ possibile utilizzare il merchandising avanzato, inventory management, la gestione degli ordini distribuiti, i prezzi e la promozione per innovare e stare al passo con la concorrenza. Ottenere approfondimenti visualizzando e analizzando dati completi e coerenti in tutti gli aspetti dell’attività. Utilizza le tecnologie basate sull’AI per fornire siti Web accessibili, proteggere l’azienda dalle frodi sui pagamenti e moderare in modo efficiente i contenuti generati dagli utenti come valutazioni e recensioni.