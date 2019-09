Engineering 365 focus on MSDyn365 for Finance and Operations for Manufacturing

Engineering 365 ha una ventennale esperienza in progetti Manufacturing e una altrettanto lunga partnership con Microsoft sui prodotti Dynamics. Questo significa expertise, professionalità e implementazioni di successo.

Ecco qui di seguito le tipologie di ordine e di produzione in cui la soluzione in cloud, all in one ERP e CRM, Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations riteniamo sia la migliore opzione per un’azienda di Manufacturing (e non) che voglia rimanere competitiva sul mercato.

Diversi prodotti e tipologie di produzione richiedono l’applicazione di diversi tipi di ordine. Dynamics 365 for Finance and Operations è in grado di applicare i vari tipi di ordine in una modalità mista. In altre parole, supporta tutti i tipi di ordine che possono verificarsi durante il processo end-to-end di produzione di un prodotto finito.

Ordine di produzione: questo è il tipo di ordine classico per produrre un prodotto specifico o una variante di prodotto in una determinata quantità in una data specifica. Gli ordini di produzione si basano su distinte materiali ( BOMs ) e percorsi.

Ordine batch : questo tipo di ordine viene utilizzato per le industrie di processo e i processi di discrete manufacturing in cui la conversione della produzione si basa su una formula o in cui co-prodotti e sottoprodotti possono essere prodotti finali, in aggiunta o al posto del prodotto principale. Gli ordini batch utilizzano distinte base e percorsi di tipo Formula.

Kanban : i kanban vengono utilizzati per segnalare processi di produzione snelli ripetitivi basati su flussi di produzione, regole kanban e distinte base.

Progetto: un progetto di produzione combina prodotti e servizi con un determinato programma e budget. La parte di produzione di un progetto può essere consegnata attraverso uno qualsiasi degli altri tipi di ordine.

Per selezionare il principio di fabbricazione che si applica meglio a un determinato prodotto e mercato correlato, è necessario considerare i requisiti di produzione e logistica, nonché le aspettative dei clienti in merito ai tempi di consegna: Engineering 365 con il supporto di Dynamics 365 for Finance and Operations è in grado di implementare la migliore soluzione per ogni richiesta e cliente.