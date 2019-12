Engineering 365 focus on MSDyn365 Retail Solution

Il mondo del Retail, insieme a quello del Manufacturing, è quello che più ha dovuto fare i conti con gli aggiornamenti e gli adeguamenti richiesti dalla Digital Transformation. Le modalità d’acquisto sono diventate diversificate e omnicanale: il negozio non è più solo fisico ma diventa soprattutto virtuale e digital, modificando l’approccio del consumatore.

Il consumatore è molto più informato e puntuale nella propria ricerca d’acquisto, questo significa che l’azienda deve non solo avere un customer service d’eccellenza, ma lavorare molto sulla customer experience fisica e digitale. L’azienda deve essere reattiva e già tra le prime proposte del motore di ricerca, dovendo competere con colossi come Amazon.

Come essere competitivi sul mercato del Retail, essere al passo con la Digital Transformation e accelerare il business?

Microsoft Dynamics 365 Commerce è la soluzione ideale per il Retail, e una delle risposte alle domande precedenti. Coniugando le funzionalità ERP e CRM all in one, in una suite omnicanale la gestione del proprio business diventa smart e agile. La raccolta, l’analisi dei dati viene gestita grazie all’integrazione nativa con Power BI, la soluzione di business intelligence.

Dynamics 365 Commerce abiliterà ogni azienda per offrire ai consumatori un’esperienza di shopping coinvolgente. Inoltre, sfruttando Dynamics 365, l’azienda sarà in grado di trasformare digitalmente il proprio business con una soluzione omnicanale completa.

I rivenditori stanno adottando sempre più strumenti digitali per rispondere alle preferenze in evoluzione dei consumatori. Inoltre, le aziende di Retail che operano su diversi livelli, tra negozio fisico, e-commerce e programmi di loyalty, hanno una gestione più complessa del business.

In particolare, Microsoft Dynamics 365 Commerce aiuta i rivenditori a gestire senza problemi i processi aziendali. L’offerta offre solide strategie personalizzate per migliorare il coinvolgimento dei consumatori e aumentare le vendite su tutti i canali operativi. Inoltre, la soluzione si occupa dei processi di adempimento per le modalità digitali e off-line.

Anche grazie a Dynamics 365 for Marketing è possibile creare campagne mail e social personalizzate in base al target dei clienti, conservare uno storico degli acquisti, così da studiare campagne dedicate non solo a generare nuovi lead ma ad aumentare la customer loyalty dei clienti già acquisiti.

Inoltre, Dynamics 365 Commerce offre approfondimenti basati sui dati, soluzioni di collaboration come SharePoint, Microsoft Teams, One Drive, e produttività per consentire ai dipendenti del Retail di offrire un customer service, efficace, veloce, personalizzato e soddisfacente.

Utilizzando Dynamics 365 Commerce, i rivenditori possono sviluppare la fedeltà al marchio, migliorare le operazioni della supply chain, del warehouse management e realizzare un solido potenziale commerciale.

Dynamics 365 ha integrazioni basate su AI e Machine Learning per aiutare le industrie ad automatizzare i processi aziendali e promuovere l’innovazione: nuove funzionalità intelligenti basate sull’esperienza di Azure AI e IoT alle sue analisi dei clienti di Dynamics 365, all’agente virtuale di Dynamics 365 per il customer service e alle soluzioni di gestione della catena di fornitura di Dynamics 365.

Le aziende che hanno implementato Dynamics 365 Connected Store per potenziare i punti vendita al dettaglio per migliorare l’esperienza in negozio con approfondimenti predittivi basati sui dati da sensori IoT e videocamere: questo consente ai responsabili dei negozi di migliorare le vendite.

Inoltre, è disponibile dal 1° ottobre un update di cybersecurity di protezione dalle frodi di Dynamics 365 per supportare banche, commercianti e venditori di e-commerce a garantire pagamenti digitali e aumentare lo shopping online.