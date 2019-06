Engineering 365: focus on Operations

Le Operations sono il cuore pulsante del business di ogni azienda: mettere a disposizione per il cliente un determinato prodotto o servizio, dalla funzione di produzione fino alla logistica, la progettazione, ricerca e sviluppo.

Grazie alla Digital Transformation le Operations rappresentano uno dei fattori di vantaggio competitivo dell’azienda: progettare una supply chain coerente con la strategia aziendale può aiutare con il raggiungimento degli obiettivi d’impresa.

Grazie all’expertise delle nostre risorse di Engineering 365 insieme alla soluzione Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations le aziende possono usufruire di una gestione finanziaria globale e centralizzata che risponda ad esigenze strategiche e operative.

Le risorse aziendali, grazie anche all’integrazione della soluzione con Office 365, ottengono un’automazione di valore dei lavori ripetitivi, lasciando lo spazio e il tempo per dedicarsi ad operazioni più complesse e strategiche.

Nel campo della gestione finanziaria Dynamics 365 for Finance and Operations riduce al minimo i costi operativi in tutte le aree geografiche commerciali con l’automazione dei processi finanziari, l’impegno di spesa, la pianificazione del budget, il controllo del budget e i criteri di abbinamento a tre elementi di verifica e monitora in modo efficiente i valori e riduci gli errori di reporting con processi centralizzati e automatizzati per la gestione dei cespiti capitalizzati dall’acquisizione allo smaltimento.

Per quanto riguarda la supply chain, Dynamics 365 for Finance and Operations può ottimizzare qualsiasi tipo di produzione, discrete, agile, process o in modalità mista. Inoltre ottimizza i parametri produttivi per ogni famiglia di prodotti, incluse le strategie Make to stock, Make to order, Pull to order, Configure to order ed Engineer to order. Grazie all’integrazione con AI e machine learning i dati vengono aggiornati in tempo reale, garantendo un’ineguagliabile efficienza di processo.

L’automazione dei processi aiuta anche la logistica e il warehouse management. Grazie all’analisi finanziaria di Dynamics 365 for Finance and Operations è possibile ottenere la visibilità e il controllo di tutti i siti e i magazzini per rispondere proattivamente ai problemi. Connettere perfettamente le vendite e gli acquisti con la logistica, la produzione e la gestione del magazzino per una visione a 360 gradi della supply chain è la garanzia di un’efficacia strategica ed operativa.

Engineering 365 ha una lunga storia di consulenza, supporto e implementazione della soluzione Dynamics 365 for Finance and Operations presso clienti con esigenze di business specifiche.