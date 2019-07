Engineering 365 focus on Power BI for Business Intelligence

Un business deve avere capacità di Business Intelligence per sopravvivere e analisi avanzata che fornisca all’azienda maggiori vantaggi competitivi: entrambe le funzionalità sono necessarie in un’azienda anche per innovare, fare previsioni e aumentare i guadagni. E’ ovvio che per poter effettuare un’analisi predittiva, dovremo necessariamente capire lo stato attuale degli attributi che vogliamo prevedere e quali funzioni permetteranno alla nostra azienda di ottenere alcune intuizioni.

Con la grande quantità di dati con cui ci confrontiamo oggi, non è raro avere data storage che potrebbero essere archiviati in cloud. Affrontare tali problemi rientrerebbe nel dominio dei Big Data, nel caso in cui la questione non fosse abbastanza complessa. I Big Data tratteranno i tre tipici concetti: volume, velocità e varietà.