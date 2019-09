Engineering 365 focus on Predictive Retail Analytics

In Engineering 365 siamo ben consapevoli delle quantità di dati che le aziende di Retail generano quotidianamente. Tuttavia, questo repository di Big Data è inutile se non può essere tradotto in informazioni preziose sulle intenzioni dei consumatori o sulle tendenze del mercato, perché non basta raccogliere tutti i dati generati, se non si ha una soluzione e un supporto efficiente. Il miglior supporto è Microsoft Dynamics 365 una soluzione all in one ERP e CRM che permette l’analisi e la gestione qualitativa dei dati grazie all’integrazione nativa con Power BI e la gestione di un efficiente customer experience.

La Predictive Analytics è un approccio proattivo, in base al quale i rivenditori possono utilizzare i dati del passato per fare una previsione di crescita delle vendite, grazie all’analisi del cambiamento dei comportamenti dei consumatori e / o delle tendenze del mercato. Ciò può aiutare i rivenditori a stare al passo con gli andamenti, a competere efficacemente e ad acquisire una notevole quota di mercato.

Behaviour Analytics

Alcune delle principali sfide per le aziende di Retail sono: il miglioramento dei tassi di conversione dei clienti, la personalizzazione delle campagne di marketing per aumentare le entrate, la previsione della contrazione dei clienti e la riduzione dei costi di acquisizione dei clienti. Questi possono essere affrontati con approfondimenti basati sui dati sul cliente. Ma oggi ci sono diversi punti di interazione per i consumatori di interagire con le loro aziende, mobile, social media, negozi, siti di e-commerce e altro ancora. Ciò provoca un aumento sostanziale della complessità e della diversità dei dati da analizzare. Grazie a Microsoft Dynamics 365 e ai moduli for Customer Service e Marketing tutte queste analisi vengono fatte in maniera intuitiva e su tutti i dati utili. Grazie a questo tool in Engineering 365 abbiamo riscontrato che è possibile riconoscere i clienti di alto profilo, le loro leve d’acquisto, i comportamenti degli schemi di acquisto e quali sono i migliori canali per commercializzare loro e quando. Avere questi approfondimenti dettagliati aumenta la probabilità di acquisizione dei clienti e aumenta il customer engagement.

Utilizzo dei Big Data per personalizzare l’esperienza in-store

Con il sostanziale aumento delle vendite online, è emerso un nuovo formato di acquisto in base al quale il consumatore ricerca fisicamente i prodotti desiderati in negozio, quindi procede e acquista online. Grazie a Dynamics 365 è possibile personalizzare l’esperienza in-store per guidare la fidelizzazione del cliente tramite offerte dedicate e omnicanali. Una volta analizzati questi dati possono favorire l’efficacia promozionale, il cross-selling e molto altro. Queste informazioni possono arrivare da siti web, sistemi di punto vendita, dati delle carte fedeltà, app mobile, sistemi di filiera, beacon.