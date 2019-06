Engineering 365: focus on Retail

Engineering 365 si colloca come top player nella consulenza e gestione di progetti legati al mondo Retail. La soluzione Microsoft Dynamics 365 è il supporto perfetto per attuare la Digital Transformation nelle aziende.

Il mondo del Retail ha visto una trasformazione radicale sia nell’esperienza di acquisto, sia nella consapevolezza del cliente che ha richieste sempre più specifiche.

L’e-commerce è diventato una delle modalità d’acquisto più frequenti, questo ha significato l’adeguamento degli store, la creazione di app dedicate, grazie alla sempre maggiore diffusione del mobile, e la creazione di user experience e customer experience sempre più intuitive, smart e veloci, per non perdere il cliente, ma fidelizzandolo grazie ai propri servizi.

Le sfide da affrontare sono molteplici: gestione della customer experience, nuove esperienze in store ed e-commerce, aumentare quanto più possibile la customer satisfaction e fidelizzare il cliente. Ogni cliente ha il suo storico di acquisto, le sue preferenze e vanno mappate in modo da prevenire i suoi bisogni, sostenerlo negli eventuali nuovi acquisti. Un customer service efficace è uno dei fattori abilitanti per la fidelizzazione del cliente.

La nostra esperienza nel campo del Retail conta numerose references di successo, sia in roll out nazionali sia internazionali. Microsoft Dynamics 365 unisce le potenzialità di un ERP e di un CRM all in one: questo consente agli operatori del Retail di avere funzionalità per le vendite, la mobilità, l’intelligence e la produttività, consentendo di essere più efficienti e orientati all’ambiente cloud e mobile. La soluzione rivoluziona il concetto di processo aziendale, accelerando il business e sviluppando le vendite.

Ecco alcuni esempi di supporto per il Retail di Dynamics 365:

Gestione del canale

La gestione dei punti vendita all’interno del Retail è fondamentale: è necessario collegarli e definirne i processi e le azioni siano essi negozi fisici, punti vendita online o customer service.

Ogni punto vendita può definire le proprie scontistiche ed i propri metodi di pagamento, ma la gestione finale ed unitaria grazie a Dynamics 365 diviene agile e i dati sono sempre reperibili ed utilizzabili.

Acquisizione e fidelizzazione dei clienti

Il mercato e le esigenze dei clienti sono in continuo cambiamento ed aggiornamento. La customer satisfaction rimane il focus del Retail, di conseguenza è necessario fidelizzarlo. Offrire un servizio/prodotto di alta qualità non è più sufficiente, è necessario che anche il contesto di vendita, e post vendita, il customer service siano il più efficaci ed efficienti possibile. Grazie a Dynamics 365 tutto questo diventa possibile, grazie ad una gestione omnicanale e personalizzata su ogni cliente, grazie alla disponibilità dei dati, dello storico del cliente, dell’aggiornamento costante real time.

Intelligence

Grazie all’integrazione con tool di business intelligence e machine learning, Dynamics 365, consente un’analisi estremamente puntuale dei dati consentendo approfondimenti predittivi, ottimizzati e personalizzati che favoriscono la customizzazione, la crescita dell’azienda e un aumento della redditività. Le funzionalità integrate, permettono di produrre report visivi su qualsiasi dispositivo, sia online che offline. Inoltre, grazie ad algoritmi di ricerca, è possibile aiutare i clienti a identificare i prodotti e i servizi più rispondenti alle loro esigenze prima della fase dell’acquisto.

Gestione del magazzino

La produzione deve rimanere in linea con le esigenze di mercato, ma evitando il più possibile le giacenze di magazzino, che significano spreco e costi. Dynamics 365 offre un’analisi e gestione del WMS tale che la produzione non subisca contraccolpi inaspettati, o carenze improvvise di prodotti.