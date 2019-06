Engineering 365: focus on Services

Engineering 365 si colloca come top player nella consulenza e gestione di progetti legati al mondo Services La soluzione Microsoft Dynamics 365 è il supporto perfetto per attuare la Digital Transformation nelle aziende.

Le aziende del settore dei Servizi devono affrontare molteplici sfide:dall’omnicanalità, al customer service, fino alla predictive maintenance.

Ogni azienda di servizi cerca di eccellere nel settore di riferimento, anticipando e incontrando i bisogni di ogni cliente.

Il cliente è diventato molto esigente e richiede un servizio di altissima qualità: customer experience, customer service e customer satisfaction diventano ancora più importanti

Poche aziende possono rimanere competitive senza una gestione efficace di tempi, costi e risorse. Nonostante ciò, il 52% delle aziende continua a coordinare il lavoro e ad eseguire le funzioni manualmente. L’adozione di un software di pianificazione dinamico e automatizzato può liberare tempo per concentrarsi sullo sviluppo del team e massimizzare le entrate.

Microsoft Dynamics 365 unitamente all’expertise di Engineering 365 è la soluzione migliore per ogni business

Gestione di modifiche impreviste

Indipendentemente da come è strutturata una pianificazione, possono verificarsi cambiamenti imprevisti e dell’ultimo minuto. Le soluzioni software automatizzate, come Microsoft Dynamics 365, possono minimizzare questi rischi massimizzando al contempo l’efficienza. La ri-ottimizzazione avviene in tempo reale quando si verificano cambiamenti, dando sia al dipendente che al cliente un aggiornamento immediato.

Gli imprevisti si riducono grazie alla predictive maintenance: la manutenzione viene eseguita senza il fermo della catena produttiva, garantendo lunga vita ai macchinari e un abbattimento dei costi. L’89% di chi l’ha adottata, si ritiene più che soddisfatto.

Utilizzo di interfacce utente grafiche (GUI)

Utilizzando Microsoft Dynamics 365, i team manager visualizzano l’intero schema di calendario, mostrando il day plan di ciascun tecnico, i lavori e il set di abilità, insieme a una visualizzazione mappa per il personale e le località di chiamata.

È previsto che entro il 2020 oltre il 75% delle organizzazioni con oltre 50 utenti distribuiranno app mobili che vanno oltre la raccolta semplificata dei dati e aggiungono funzionalità che aiutano i tecnici a riuscire. Questi operatori sul campo possono trarre vantaggio da un’app mobile che mostra la posizione e il percorso più veloce, le risorse del cliente e la cronologia dei servizi dell’attrezzatura che richiede attenzione.

Automatizzare le decisioni usando i parametri.

La customer satisfaction può evaporare rapidamente se i tecnici non hanno le competenze o le parti necessarie per completare il lavoro. Sfruttare i dati sulla disponibilità delle parti e sulle competenze dei dipendenti può garantire che la persona giusta con le giuste competenze o attrezzature sia presente sul sito del cliente, la prima volta. Grazie alle funzionalità della soluzione, ogni cliente ha un proprio storico, così da migliorare la customer experience ed essere più puntuali nella risoluzione di ogni eventuale problema.

Microsoft Dynamics 365 è in grado di gestire dalla pianificazione di turni in caso di assenze impreviste alla gestione dei budget, anticipando le esigenze di pianificazione per massimizzare la produttività; adottare le giuste soluzioni può ridurre i costi e mitigare le entrate perse; migliorando al contempo la mobilità dei lavoratori e migliorando le prestazioni organizzative.