Engineering 365 focus on supply chain for the future

Il settore del Manufacturing ha subito un profondo cambiamento grazie alla Digital Transformation: modificando processi di produzione, gestione delle risorse e della supply chain stessa. L’utilizzo di una tecnologia avanzata permette un notevole risparmio e un aumento della ROI, e di maggiore specializzazione di quelle che sono le risorse umane attive in azienda.

Grazie a Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, è possibile monitorare tutto il processo produttivo dal modello di pianificazione, alla supply chain fino al warehouse management.

In uno studio globale sul mercato della SCP (supply chain planning) è emersa più volte l’idea che un modello di pianificazione digitale della supply chain fosse necessario e che lo strumento più utile potesse essere l’utilizzo di un digital twin. Il digital twin è una replica digitale del processo di supply chain, e può essere utilizzato anche nel design di un prodotto e nella sperimentazione dello stesso in modalità virtuale per comprenderne peculiarità e difetti prima di passare alla produzione reale.

Grazie a Dynamics 365 for Finance and Operations la pianificazione dell’offerta fornisce un solido ritorno sugli investimenti basato sulla necessità di un inventario per soddisfare i livelli di servizio, che richiede meno manodopera ed energia per produrre beni e che è in grado di consegnare merci ai clienti a un costo totale di sbarco inferiore. La qualità della soluzione che esce da una planning application dipende dalla qualità del modello. I modelli di supply chain planning si basano su un modello che permette l’immissione di materie prime in un impianto (considerando anche i tempi di produzione) aggiungendo anche i tempi di delivery. Se cambia il modo di modificare un prodotto, ad esempio una modifica alla distinta materiali (BOM) e ciò non si riflette nel modello, la capacità del piano di generare risparmi degenera. Allo stesso modo, se i tempi di consegna cambiano e ciò non si riflette nel modello, i piani generati non sono ottimali. Dynamics 365 for Finance and Operations gestisce questi cambiamenti sull’intera linea di supply chain, a partire dal modello, considerando i vari fattori abilitanti e le necessità produttive.

La peculiarità di una soluzione come Dynamics 365 for Finance and Operations è di essere all in one, in cloud, e unisce le funzionalità di un ERP e CRM; e grazie all’integrazione con il tool di business intelligence, Power BI, ha dati sempre aggiornati real time e considera tutte le esigenze di ogni settore dell’azienda, mettendo a disposizione gli stessi dati e concordando le stesse strategie.

Inoltre, grazie alla Predictive Maintenance è possibile programmare la manutenzione dei macchinari, evitando interruzioni improvvise della supply chain e conseguenti perdite di tempo e danaro, limitando i guasti.