Engineering 365 focus on Warehouse and Logistics

Con l’avvento della Digital Transformation anche il warehouse management e la logistica stanno rivoluzionando le loro modalità di lavoro e il business in generale. In Engineering 365 grazie alla nostra ventennale esperienza in ambito Manufacturing abbiamo potuto constatare delle novità significative per warehouse management e logistica.

Esistono tre tipi principali di software di gestione della logistica: sistemi di gestione del magazzino, sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) e suite SCM integrate. Spesso è difficile per le aziende, in particolare le società di logistica di terze parti, fare la scelta giusta perché richiedono capacità specializzate. La scelta, per noi, più calzante è Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, la soluzione all in one che coniuga le funzionalità ERP e CRM, che è pensata per essere di supporto per il warehouse management e logistics. Dynamics 365 for Finance and Operations supporta il controllo dell’inventario e il perfezionamento delle funzioni di magazzino come prelievo, imballaggio, scanalatura e spedizione, questo significa aumentare la trasparenza facilitando il monitoraggio e la gestione dei processi operativi.

La maggior parte dei magazzini gestisce più di un cliente. Pertanto, hanno bisogno di un software di logistica e supply chain in grado di gestire i processi di warehouse management e ordini di acquisto per un numero (potenzialmente) elevato di clienti. Dynamics 365 for Finance and Operations è uno strumento cloud based, e un sistema con l’architettura di gestione della supply chain e non solo un modello di distribuzione multi-client.

L’accurato monitoraggio delle scorte è vitale. Dynamics 365 for Finance and Operations formula, elabora e applica le politiche dei contratti di servizio in modo rapido e semplice, così che i clienti possano essere fatturati in tempo, ogni volta. Per offrire il massimo valore, gli strumenti di fatturazione devono fornire una finestra chiara sulle attività di ricezione, stoccaggio, archiviazione e spedizione: in Dynamics 365 for Finance and Operations i dati di spedizione vengono inviati e ricevuti automaticamente, una volta impostati i parametri. Ciò consente di risparmiare tempo e riduce il numero di errori operativi, oltre a garantire la consegna puntuale.

Dynamics 365 for Finance and Operations permette il pieno controllo dell’inventario anche quando non si è on-site, grazie alla sua disponibilità omnichannel. Le cifre di inventario, la cronologia dei prodotti e i registri delle spedizioni sono tutti accessibili in cloud, e condivisibili con il resto del team.

Le richieste di rifornimento che hanno una ripetizione costante nel tempo vengono registrate ed elaborate automaticamente, così che le consegne sono più rapide e passano attraverso uno standard più agile.