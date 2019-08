Engineering 365 for Retail

Oggi i clienti hanno diversi modi per acquistare prodotti. Mentre la maggior parte dei Millennial preferisce fare acquisti online, una maggioranza significativa si aspetta un’esperienza di shopping in-store personalizzata e senza problemi.

Non sorprende vedere che il mondo del Retail si muova a velocità vertiginosa per soddisfare le crescenti richieste dei consumatori, sempre più consapevoli e preparati sulle caratteristiche dei prodotti d’interesse. La crescente convenienza dello shopping ha posto l’industria al dettaglio in una prospettiva altamente competitiva.