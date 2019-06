Engineering 365 il Digital Change Agent

La Digital Transformation è ormai una necessità consolidata all’interno delle aziende, ma questo non significa che sia un cambiamento e un processo semplice da attuare e che non incontri resistenze “culturali” interne.

Perché la Digital Transformation possa avere veramente successo, gli sforzi di trasformazione digitale devono anche essere supportati con abilità, processi e leadership di cambiamento. Non basta essere degli appassionati innovatori digitali, dediti alle nuove tecnologie e all’implementazione delle stesse: quello che serve è un coinvolgimento attivo nel processo di change management, negli aspetti culturali dell’organizzazione, diventare, dei veri Digital Change Agents.

Engineering 365 è nata da un terreno estremamente fertile, come MHT digital innovation partner di Microsoft si è sempre distinta nel campo della Digital Transformation e dell’approccio tailor made alle aziende. Ora, come Engineering 365, abbiamo assunto il ruolo del Digital Change Agent. Come Digital Change Agent portiamo nuove idee, mentalità, expertise ed una profonda conoscenza delle esperienze digitali, diventando il catalizzatore di iniziative audaci che possano rivoluzionare le aziende e il loro approccio al business.

Lo stretto legame con la capogruppo Engineering ci permette di unire la nostra esperienza nel campo digitale e tecnologico, alla sua in ambito di conoscenza di processi e multisettorialità.

Ci collochiamo come pioneer per quanto riguarda le soluzioni Microsoft Dynamics, grazie alla comprovata partnership da oltre 20 anni con Casa Redmond.

Le nostre competenze tecnologiche sono complete e confermate, oltre che in continuo aggiornamento per non rimanere indietro sulle sfide poste dalla Digital Transformation: spaziano dall’ERP al CRM, dalla Business Intelligence fino alla Collaboration–Modern Workplace.

I nostri settori di riferimento sono Manufacturing, Retail e Service, ma siamo anche in grado di attuare della trasversalità grazie a soluzioni verticali e add-on pensati e sviluppati per differenti settori.

Microsoft Dynamics 365 è la soluzione ideale che supporta il nostro ruolo di Digital Change Agent, sia come fattore espansione per le piattaforme aperte “a ecosistema”, ovvero che abilitano nuovi modelli di business legati ad ecosistemi industriali, sociali o naturali, sia come fattore integratore per le piattaforme verticali che accelerano e sostengono le specifiche funzionalità di business.

Dietro ogni cambiamento digitale del business, esistono digital agents che hanno imparato e scoperto come guidare una strategia di trasformazione digitale unificata.

Gli agenti del cambiamento sono spesso i primi ad adottare le tendenze digitali e vogliono aiutare le aziende a innovare il modo in cui operano sul mercato.

Molti hanno iniziato come digital advocates e con il tempo si sono sviluppati in experienced transformers: Engineering 365.