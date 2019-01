ERP, cloud e cybersecurity: qualche tip interessante

La Cloud Security Alliance (CSA), l’organizzazione leader a livello mondiale dedicata alla definizione di standard, certificazioni e best practice per garantire un ambiente di cloud computing sicuro, ha pubblicato i risultati del primo sondaggio di ricerca su “Enterprise Resource Planning (ERP) Applications e adozione del cloud. Lo studio offre una visione più approfondita della preparazione e della migrazione del cloud, delle caratteristiche e dei vantaggi ottenuti e delle sfide relative alla sicurezza e alla privacy per i sistemi ERP in un ambiente cloud.

Secondo il sondaggio, il 69% delle organizzazioni sta migrando i dati ERP verso il cloud, passando a un’importante infrastruttura cloud-as-a-service provider, con la stragrande maggioranza, quasi il 90%, che afferma che queste applicazioni sono business-critical.

Tuttavia, quando si parla di responsabilità, ci sono idee sbagliate preoccupanti: mentre il 60% degli intervistati afferma di ritenere che il fornitore di servizi cloud sia responsabile di una violazione, il 77% crede che sia la responsabilità sia dell’organizzazione stessa di proteggere il proprio ERP. Le terze parti sono ritenute meno responsabili. Questo gap di percezione mostra che le organizzazioni devono acquisire maggiore proprietà delle loro applicazioni business-critical durante la migrazione al cloud.

In qualsiasi migrazione cloud la cybersecurity come strategia ed operatività deve essere implementata dall’inizio e in tutte le fasi del progetto. Le organizzazioni sono preoccupate per lo spostamento di dati sensibili attraverso gli ambienti, quindi per affrontare le implicazioni di sicurezza e conformità che derivano da tale migrazione, deve tenere conto sia dell’implementazione ERP sia delle evoluzioni del progetto. Gli studi hanno rilevato che l’implementazione della sicurezza in ogni fase della migrazione potrebbe far risparmiare ai clienti oltre cinque volte i costi di implementazione.

Tra gli altri risultati chiave dell’indagine:

Le Americhe (73%) e l’APAC (73%) hanno più probabilità di segnalare che stavano attualmente migrando applicazioni business-critical al cloud rispetto a quelle in EMEA, dove regolamenti come il GDPR (General Protection Regulation) dell’Unione Europea hanno avuto un impatto organizzativo sui piani per acquisti di tecnologia, servizi cloud e politiche di terze parti.

Le aziende stanno adottando misure aggiuntive per proteggere le loro applicazioni ERP nel cloud, inclusi i controlli di identità e accesso (68%), i firewall (63%) e la valutazione della vulnerabilità (62%).

I modelli on-premise (61%) sono utilizzati più comunemente, con cloud SaaS (41%), cloud IaaS (23%) e cloud PaaS (17%) in seguito.

Tra i vantaggi del passaggio al cloud sono stati elencati la scalabilità con le nuove tecnologie (65%), il minor costo di proprietà (61%) e le patch di sicurezza e l'aggiornamento da parte del provider (49%). Tra le barriere elencate vi erano il trasferimento di dati sensibili (65%), sicurezza (59%) e problemi di conformità (54%).

