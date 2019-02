ERP e Digital Assistant: il futuro è già qui

L’azienda è un sistema complesso a più fattori che richiede una gestione sistematica. Grazie all’ERP è possibile monitorare tutti i settori aziendali, gestire i dati e trasformarli in visione strategica ed operativa. Microsoft Dynamics 365 è in grado di monitorare

Finance : facilita e valuta la maggior parte dei processi contabili, conduce le valutazioni dei costi in un modo più efficace per gestire il flusso di cassa e prevedere la crescita futura.

HR: è in grado di monitorare la produttività individuale e automatizzare i processi di gestione stipendi, eliminando la necessità di un ampio reparto di gestione stipendi.

Produzione e distribuzione: per condurre correttamente il controllo della produzione, elaborare la sincronizzazione e la valutazione della qualità. Il sistema automatizzato può modificare la pianificazione della consegna che spesso richiede tempo prezioso per il lavoratore.

Warehouse management: aiuta a tenere traccia delle scorte, stabilisce punti di prezzo appropriati e posiziona gli articoli all'interno del magazzino.

La rapida ondata di espansione dell’AI ha aperto la strada a chatbot e Digital Assistant. Ma sono davvero utili nella risoluzione di domande riguardanti i processi B2B o B2C? La verità è che gli assistenti sono particolarmente utili solo nel risolvere domande di routine e compiti facili sulla forma attuale dei loro progressi, e questo è tutto. Ma, pur gestendo solo questa funzione, i benefici sono enormi.

Quando si verificano potenziali problemi, l’unica cosa che i clienti possono fare è indirizzare le loro specifiche richieste al service desk IT e quindi attendere una risposta. In generale, tali richieste richiedono 1-2 giorni di elaborazione o anche di più (tutto dipende dal livello di attività) e pertanto portano determinate difficoltà nel flusso di lavoro. In realtà, molte query indirizzate al service desk IT sono simili e rallentano il processo di risoluzione di cose più complesse e importanti.

In realtà, non sono solo parole vuote. Secondo dati reali, quasi il 35% di tutte le richieste dei clienti sono messaggi semplici e di routine. Per gli operatori di supporto dal vivo, tale richiesta è senza dubbio un oggetto che riduce significativamente le prestazioni.

E qui arrivano i Digital Assistant. Centinaia e migliaia di problemi ordinari e di routine possono essere facilmente risolti in un minuto. Inoltre, la gestione di un Digital Assistant non richiede ingenti costi di cassa. In definitiva, offre un’opportunità per gli addetti al service desk IT di dedicare il tempo necessario all’innovazione piuttosto che svolgere un lavoro di routine.

La ragione principale per considerare l’integrazione del Digital Assistant nel flusso di lavoro aziendale è semplice. Naturalmente, per un’applicazione specifica, è necessario approfondire ulteriormente i processi aziendali. Ma in generale, riceverai prontamente molti vantaggi come:

Riduzione dei costi: un Virtual Assistant consente un risparmio da reinvestire per l’innovazione sostenibile invece di coprire il lavoro di routine.

Aumentare la produttività: aiutando gli utenti aziendali interni a chiarire i loro problemi apparenti in un modo molto più rapido, è possibile migliorare la user experience nel lavorare con l'interfaccia di Dynamics 365 e quindi migliorare la produttività.

Efficienza crescente: migliorando la produttività dei clienti aziendali e interrompendo il tempo dedicato alle attività ordinarie e più alle trasformazioni, l'efficienza generale dell'azienda aumenterà enormemente.

L’integrazione con PowerBI permette anche un’analisi dei dati più completa ed efficiente. Aggiungendo una consulenza strategica come la nostra di MHT, è possibile implementare un sistema che risponda il più possibile alle richieste di ogni cliente, rivoluzionando il business.