ERP e Marketing per incrementare il business

In generale, le soluzioni ERP coprono ampiamente HR, Finance, Operations e general services. Considerando che, le strategie di Marketing aiutano a ottenere lead, definire la direzione dell’azienda e supportarla nella crescita, ERP e Marketing condividono un terreno comune di digital transformation e obiettivi strategici di business.

Perché connettere il Marketing con il sistema ERP?

Il digital marketing si sta muovendo velocemente per soddisfare le nuove esigenze del mercato, le richieste dei clienti e la digital transformation. Ora i processi di Marketing sono direttamente intrecciati con la tecnologia e i dati che il software ERP porta in un’azienda. Integrando il sistema ERP con la strategia di Marketing, è possibile garantire l’accesso ai dati in tempo reale.Usando questi dati completi, il Team Marketing può prendere decisioni basate sui dati per creare un’organizzazione incentrata sul cliente.

Dynamics 365 for Marketing è il modulo della soluzione ERP e CRM all in one di Microsoft che include una serie di funzionalità fondamentali come quella di cui sopra, per permettere al Marketing, e di conseguenza all’azienda, di rimanere competitiva sul mercato e interpretare al meglio e rapidamente le tendenze grazie alle analisi dei dati real time. Grazie a Dynamics 365 for Marketing, si otterrà un unico database unificato. E sincronizzerà automaticamente l’intera organizzazione. Questo database accurato aiuterà il team marketing e vendite ad analizzare l’intero percorso dei clienti. Inoltre, non ci saranno possibilità di errori e la fidelizzazione dei clienti sarà più facile che mai.

Grazie alla parte CRM presente in Dynamics 365, è possibile scoprire il reale coinvolgimento del cliente e del processo di acquisto, determinando le tendenze degli interessi, dei bisogni e dei modelli d’acquisto dei clienti.

Solitamente per il Team Marketing, creare una canalizzazione di vendita o pianificare una mega campagna è molto più semplice. Ma la parte difficile è ottenere l’approvazione o l’assegnazione del budget, ma grazie ai dati in Dynamics 365 il processo di decision making può essere velocizzato.

Per realizzare campagne marketing che siano il più efficaci possibile, i marketer segmentano il pubblico in target ben precisi e sempre più puntuali, così che da creare la campagna giusta per ogni segmento. Questo avviene non solo per l’e-mail marketing, ma anche per i social media dove si utilizzano campagne di re-targeting utili ai migliori risultati nella micro-segmentazione.

Questo sofisticato targeting è possibile grazie all’integrazione in Dynamics 365 di strumenti di BI (Business Intelligence), che permettono di avere sempre dati in real time, aggiornati e inerenti il sito aziendale (tempi di permanenza, pagine più visitate, trigger utilizzabili). Sulla base di ciò, possono inviare offerte promozionali esattamente dove i clienti sono più interessati e prendere la decisione finale.

Dynamics 365 sia nella soluzione generale, sia e soprattutto grazie al modulo Dynamics 365 for Marketing può fornire i dati al Team Marketing che possono utilizzare per aumentare il tasso di conversione. L’intero processo di integrazione tra ERP e Marketing aiuta anche a perfezionare la canalizzazione delle vendite, oltre ad aumentare la ROI.

Per saperne di più su Microsoft Dynamics 365 for Marketing contattaci e seguici sui nostri social