ERP e risk management: 3 tip per un’implementazione di successo

Molte aziende ritengono che i processi relativi alla definizione e all’avvio di un’implementazione ERP suggeriscano anche che eventuali marginalizzazioni e / o assicurazioni associate al “risk management” aziendale verranno risolte anche dopo l’attivazione di un sistema. In realtà, è importante attuare un lavoro preventivo di previsione e gestione delle eventuali criticità che si potrebbero presentare con l’implementazione di un sistema ERP. Microsoft Dynamics 365 è un sistema flessibile che coniuga le potenzialità ERP e CRM all in one, garantendo flessibilità, struttura ed efficienza. Durante l’implementazione dell’ERP aziendale, ci sono in realtà due distinti task set coinvolti. Il primo è focalizzato sul sistema stesso, mentre il secondo è basato su scenari di gestione del rischio a livello aziendale e potenziali impatti sul business, seguiti da eventuali risoluzioni conseguenti.

Ecco tre fasi da considerare per un’implementazione di successo, con focus sul risk management:

Prioritizzazione della gestione

Qualsiasi requisito tecnico solido coinvolge vari livelli di senior management e il loro grado di importanza nella definizione, selezione, integrazione e avvio di una piattaforma ERP aziendale. Il processo potrebbe filare liscio, e l’implementazione non dovrebbe incontrare rischi: ma cosa accade se invece si riscontra qualche criticità? Qualsiasi analisi di risk management ERP dovrebbe includere un elenco completo di manager che conoscono gli impatti aziendali associati a un potenziale fallimento, insieme a individui senior con priorità, che sono immediatamente disponibili a raggiungere l’obiettivo e consolidare una strategia di riduzione del rischio. Dynamics 365 è una soluzione agile che permette una gestione sia strategia sia operativa: questo consente a tutta l’azienda di trarne i benefici richiesti.

Revisione della garanzia di conformità

Qui, si presume che l’implementazione sia completa e che il sistema ERP sia pronto per l’uso.Tuttavia, prima che qualcuno spinga effettivamente il pulsante, il comitato di implementazione deve “eseguire” una revisione della conformità gestionale guidata dalla situazione attuale delle aziende. Anche in questo caso, questo sforzo si concentra sull’amministrazione, vale a dire qual è lo stato corrente della posizione GAAP generale dell’impresa, qual è la previsione di budget etc. L’obiettivo è quello di garantire che l’azienda comprenda la propria situazione aziendale prima che venga apportata una modifica importante. Ciò significa che, se necessario, questa istantanea finale può acquistare del tempo operativo se qualcosa va storto. I manager saranno incaricati di supervisionare e, insieme alla società di consulenza che si occuperà della migrazione e dell’implementazione di rendere operativo e funzionale il sistema quanto prima.

Approvazione finale e go-live

Concesso, durante la fase dei requisiti del sistema, vari sign-on di gestione avrebbero dovuto essere parte di ciascuna progressione di attività. Ma questo ultimo segnale “one and go” rappresenta il presupposto che tutto è stato controllato e ricontrollato, tutti capiscono cosa sta per succedere, e cosa, chi e come l’azienda propone di risolvere il suo problema ERP dovrebbe apparire. La società di consulenza si assicurerà insieme ai manager dell’azienda in cui è implementato l’ERP che tutto sia funzionante e custom sulle esigenze di questi ultimi. La fase del go-live diventa estremamente importante perché ogni dettaglio va verificato e tutto deve essere in ordine per poter permettere al sistema di iniziare a gestire quanto richiesto.