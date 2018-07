HR: l’ora della recruiting automation

Come si individuano i talenti? Quali sono i processi che portano i recruiters a selezionare il profilo migliore per la posizione offerta? Sono processi estremamente time consuming, fortunatamente, stanno arrivando sul mercato nuove tecnologie di automazione che offrono metodi più efficienti per modernizzare e semplificare gli sforzi dei recruiters.

Mentre il processo di assunzione si è evoluto da annunci di giornali a bacheche di lavoro al social recruiting, la prossima grossa novità del settore sarà la recruiting automation. Grazie a questo processo automatizzato la scrematura dei curriculum può avvenire in maniera più rapida e puntuale, permettendo ai recruiters di dedicarsi agli aspetti più creativi e strategici del processo stesso.

Grazie all’integrazione con l’AI, il modulo Microsoft Dynamics 365 for Talent è in grado di supportare i principali processi dell’HR dal recruiting al compensation and benefit, diventando lo strumento di business perfetto per aumentare la redditività e l’efficacia in questo settore.

Attività come la stesura di una job description efficace, che può richiedere molto tempo, possono essere automatizzate in quanto uno strumento di machine learning può fare una stima del successo della posizione, e massimizzare il numero di candidati. Centinaia di curriculum possono essere preclassificati da algoritmi di machine learning al fine di selezionare i migliori candidati. Una volta identificati i candidati, i recruiters possono creare messaggi personalizzati che vengono elaborati in anticipo.

Le aziende di tutto il mondo stanno riconoscendo in che modo l’AI possa aiutare a moderare la spesa aziendale e ad aumentare la produttività. Investire nell’AI significa ridurre i costi e identificare le inefficienze: questo permette di ottimizzare le prestazioni, tra cui sales, marketing, supply chain, e più recentemente, anche le HR.

L’AI è anche un tool di supporto utile per la comunicazione nel processo di recruiting ma certo non può sostituire le capacità umane, che servono a creare team coesi ed efficienti. I numeri indicano che i professionisti dell’acquisizione di talenti stanno adottando l’automazione uno studio del 2017 ha rilevato che solo il 10% degli intervistati era fortemente d’accordo sul fatto che l’AI minacciasse le proprie occupazioni. Oggi ha rilevato che i budget si stanno spostando verso l’automazione visto che il 62% delle aziende prevede di investirci nel 2018 e di questi, l’86% ha in programma di spendere in particolare sul software di sourcing intelligente, come Dynamics 365 for Talent.

Il mercato del lavoro è in continua evoluzione, e il futuro delle risorse risiede nel reclutamento innovativo. Mentre i cercatori di lavoro di oggi sono proattivi nella ricerca di potenziali datori di lavoro e agiscono più come i clienti, i datori di lavoro stanno rispondendo formando team di talenti per assomigliare più a venditori o professionisti del marketing, che hanno beneficiato di un decennio di influenza dall’automation. Le aziende che investono in un approccio incentrato sui dati all’assunzione ora sono quelle che vinceranno la guerra per il talento nel futuro.

