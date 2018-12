I nuovi alleati per il business? I Data Analytics

Al giorno d’oggi l’analisi dei Big Data è diventata uno strumento di business significativo. Cambia costantemente il modo in cui i marchi operano e commercializzano i loro prodotti in vari settori. In effetti, ogni azienda oggi, indipendentemente dalle dimensioni, è considerata in qualche misura un’attività che produce dati e si basa su di essi per implementare strategie ed operatività nuove.

Ci sono alcuni evidenti vantaggi nell’adottare una strategia data driven, e permettere ad ogni settore di accelerare il business, soprattutto se si utilizza una soluzione come Microsoft Dynamics 365

Migliorare la user experience

Esistono centinaia di modi per aiutarti a creare la migliore UX possibile. Ma uno dei più efficaci e accessibili strumenti che un’azienda possa utilizzare per migliorare l’esperienza dell’utente sono i dati.

Tutto perché consente di costruire profili migliori per i consumatori. Raccogliere le informazioni dal sito web, analizzare la pagina di Facebook o qualsiasi altro contenuto basato sul web permette di pianificare una strategia che aumenti la user experience. Una panoramica completa su chi siano i clienti, cosa apprezzano, quando frequentino la piattaforma e, cosa più importante, come percepiscano il brand aziendale. La cosa più importante è imparare ad estrarre modelli specifici del comportamento del cliente che possano influenzare la user experience: questo aumenta la customer engagement e la fidelizzazione del cliente.

Offrire il miglior customer service possibile

L’elaborazione delle informazioni in tempo reale è essenziale per un customer service di alto livello. Con l’aiuto dei Big Data, è possibile inviare notifiche di prodotti una volta che i clienti entrano nel centro commerciale, indirizzandoli verso il negozio o persino identificando le loro preferenze in un click. Ad esempio, i negozi si doteranno di dispositivi digitali che forniscono consigli basati sulla cronologia degli acquisti del cliente sia online che offline, sostituendo praticamente gli acquirenti personali dal vivo.

Ottimizzare i prezzi

Con l’aiuto dei Data Analytics, è possibile regolare costantemente i prezzi per la situazione attuale. Ti aiuta a monitorare i prezzi del concorrente, la crescita o il calo della domanda, l’interesse dei clienti, le tendenze del mercato e così via. Gli esempi sono innumerevoli: negozi di e-commerce che offrono uno sconto dell’ultimo minuto per evitare che il cliente lasci il carrello, le compagnie aeree che cambiano il costo del biglietto in base alla popolarità della destinazione o agli hotel che abbassano i prezzi durante una tempesta. Tutte queste manipolazioni aiutano non solo a massimizzare il reddito, ma anche a scoprire determinati modelli di acquisto che possono svolgere un ruolo importante nel futuro di un’azienda.

Prevenire il turnover del cliente

Perdere clienti? Utilizzare un modello predittivo di abbandono per scoprire chi dei clienti sta per rompere i legami con l’azienda e perché. Questa tecnica elabora i dati storici di acquisto e comportamento dei clienti perduti, li organizza in un modello e cerca una corrispondenza. Se è stata trovata una corrispondenza, lo strumento indica i clienti a rischio, dando all’azienda la possibilità di avviare azioni correttive. Inoltre, aiuta gli imprenditori a comprendere la ragione principale della varianza, che in alcuni casi può essere estremamente difficile da definire.

Prevedere la domanda con maggiore precisione

Grazie ai Data Analytics, al giorno d’oggi le aziende possono andare ben oltre le tecniche di previsione della domanda obsolete. Invece di utilizzare metodi obsoleti basati sul vecchio adagio, è possibile utilizzare Dynamics 365 per applicare analisi avanzate di Big Data e migliorare radicalmente l’accuratezza delle previsioni. È particolarmente utile per le grandi catene di approvvigionamento e i grandi dettaglianti che devono decidere con precisione quanto, quando e quali prodotti devono essere immagazzinati nell’inventario.