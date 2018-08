Il Change Management a supporto della Digital Transformation

Aziende di tutti i tipi e dimensioni stanno investendo molto nella digitalizzazione dei loro modelli di business. Spinti dalle mutevoli aspettative dei consumatori che i colossi digitali di B2C hanno creato. Per essere rilevanti in quella che viene chiamata era dell’Industry 4.0, in cui convergono aziende offline e digital, mobile, AI, social e cloud, le aziende devono essere più orientate al cliente, agili, snelle e omnichannel.

Qualsiasi digital transformation include i seguenti ingredienti principali:

Strategia – allineare la visione, l’esperienza del cliente, i processi e la tecnologia.

– allineare la visione, l’esperienza del cliente, i processi e la tecnologia. User experience first – mobile innanzitutto e personalizzazione al primo posto.

first – mobile innanzitutto e personalizzazione al primo posto. Agilità nella delivery – iterativa e adattabile.

– iterativa e adattabile. Integrazione di software, piattaforme e tecnologia: scelta di ambienti e prodotti che si armonizzano.

Dati, Analytics e statistiche – ciclo di feedback costante.

Ecco alcuni step per implementare una strategia di Digital Change Management (il processo, gli strumenti e le tecniche per gestire il lato delle persone del cambiamento per ottenere un risultato aziendale richiesto):

Preparare il terreno per il Change Management. I leader devono essere i primi promotori del cambiamento digitale in azienda, attraverso l’individuazione degli obiettivi di business e il loro raggiungimento grazie all’innovation. Identificare gli stakeholder esecutivi e gli agenti di cambiamento funzionale perché saranno la chiave per rimuovere le resistenze interne e spiegare il cambiamento. Definire i risultati di business desiderati e come ottenerli. Definire una strategia con i dovuti step, la giusta metodologia e il giusto supporto digitale per garantire un’user experience unica. Importante includere tutte le parti e strutturare i differenti team che siano di governance, adozione, misurazione e comunicazione. Ospitare workshop di digital change management che prendono input dalla strategia che si è deciso di adottare (visione, obiettivi, KPI, requisiti, ricerca, risorse) e scoprire intuizioni, strategie e tattiche necessarie per guidare il cambiamento nel ciclo di vita del progetto. Design: finalizzazione del progetto digitale. I diagrammi di architettura delle soluzioni, la mappatura dell’integrazione e la modellazione dei dati aiutano a dare vita alla visione di un gruppo più ampio di parti interessate, per definire del tutto, ed implementare la nuova strategia digitale. Da una prospettiva di cambiamento, questa fase si definisce quando gli input delle fasi precedenti confluiscono in un piano che forma la fase di costruzione. Risolvere gli impatti dei processi aziendali identificati durante la raccolta dei requisiti.Definizione di un piano di misurazione, inclusi KPI tangibili. Sviluppare una strategia e un piano per i contenuti.Progettare un piano di formazione che includa l’apprendimento individuale, uno a uno e auto-basato. Redazione di un piano di comunicazione che genera entusiasmo. L’obiettivo del cambiamento durante la fase di progettazione è attivare i flussi di lavoro delle modifiche per creare i piani di lavoro e gli orari tattici. Build and verify. Build and Verify è la fase in cui la trasformazione digitale diventa reale mentre gli sviluppatori eseguono il backlog del prodotto. Questo è anche il punto focale del digital change management, in cui si “passa ai fatti”. Le organizzazioni di successo, d’altra parte, uniscono i loro strumenti di gestione dei progetti, combinando requisiti e user story con i piani e le attività di gestione delle modifiche precedentemente definiti. Avere un ambiente di project management comprensivo di requisiti e attività aziendali costringe a collaborare e discutere tra lead di cambiamento, project manager e sviluppatori. Le attività di gestione dei cambiamenti dovrebbero essere incluse nelle stesse sessioni di pianificazione, recensioni e stand-up giornalieri come elementi di sviluppo. Fattore ancora più importante è l’implementazione di una soluzione come Microsoft Dynamics 365, agente a supporto del cambiamento e dell’aumento dell’efficacia e dell’efficienza aziendale. La fase di lancio è il momento più critico per ogni team di gestione delle modifiche. È tempo di guidare il cambiamento e l’adozione dello strumento digitale. Se la gestione delle modifiche è stata correttamente integrata nell’iniziativa di trasformazione digitale, il team di modifica dovrebbe aver già completato la maggior parte del lavoro. Tutte le attività di pre-lancio sono state completate, le parti interessate principali sono state formate, i processi aziendali sono stati creati o adattati e sono in atto piani di misurazione che attendono i dati degli utenti.

Per saperne di più sul digital change management contattaci e seguici sui nostri social